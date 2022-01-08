В мэрии Перми взыскивают с застройщика-банкрота миллионы рублей

В администрации Перми взыскивают 10,6 миллиона рублей с обанкротившегося застройщика «Трест №14». Исковое заявление в арбитражный суд Пермского края подал департамент земельных отношений мэрии, сообщается на сайте суда.
«Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев исковое заявление департамента земельных отношений администрации Перми к ответчику, ПАО „Строительно-монтажный трест № 14“ о взыскании денежных средств, установил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится на сайте. Предварительное судебное заседание назначено на 9 февраля.
Ранее стало известно, что к финансовой ответственности в суде привлекают бывшего директора строительной организации Сергея Некрасова. Год назад арбитражный суд Пермского края признал «Трест №14» банкротом, в отношении юрлица открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой застройщик задолжал десятки миллионов рублей.
В администрации Перми взыскивают 10,6 миллиона рублей с обанкротившегося застройщика «Трест №14». Исковое заявление в арбитражный суд Пермского края подал департамент земельных отношений мэрии, сообщается на сайте суда. «Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев исковое заявление департамента земельных отношений администрации Перми к ответчику, ПАО „Строительно-монтажный трест № 14“ о взыскании денежных средств, установил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится на сайте. Предварительное судебное заседание назначено на 9 февраля. Ранее стало известно, что к финансовой ответственности в суде привлекают бывшего директора строительной организации Сергея Некрасова. Год назад арбитражный суд Пермского края признал «Трест №14» банкротом, в отношении юрлица открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой застройщик задолжал десятки миллионов рублей.