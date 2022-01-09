Глава Госдепа: Россия хочет вернуть СССР

09 января 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Россия хочет восстановить порядок, который существовал при СССР, считает Энтони Блинкен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия хочет восстановить геополитическое положение, которое было во времена существования СССР. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. «Россия в геополитическом плане пытается добиться восстановления порядка, который существовал при СССР. Это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. Это одна из целей президента России Владимира Путина», — сказал Блинкен в интервью американскому телеканалу CNN. Глава Госдепа отметил, что надеется на прогресс в отношениях с Россией, однако не видит предпосылок для улучшения ситуации на ближайшем саммите США, НАТО и РФ. Переговоры между странами состоятся 12 января в Женеве. Стороны обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия хочет восстановить геополитическое положение, которое было во времена существования СССР. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. «Россия в геополитическом плане пытается добиться восстановления порядка, который существовал при СССР. Это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. Это одна из целей президента России Владимира Путина», — сказал Блинкен в интервью американскому телеканалу CNN. Глава Госдепа отметил, что надеется на прогресс в отношениях с Россией, однако не видит предпосылок для улучшения ситуации на ближайшем саммите США, НАТО и РФ. Переговоры между странами состоятся 12 января в Женеве. Стороны обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности.