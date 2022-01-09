В Госдепе США надеются на прогресс в переговорах с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, генерал
Переговоры России, США и НАТО состоятся 12 января Фото:

В США не ожидают прорыва в отношениях с Россией на ближайших переговорах, однако в будущем прогресс возможен. Такое мнение высказал глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CNN.

«Я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели. Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности. Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе», — передает слова Блинкена ТАСС.

Глава Госдепа отметил, что прогресс в отношениях с Россией возможен только при условии деэскалации и отвода войск от границ с Украиной. «Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое. Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны принять меры, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», — отметил Блинкен.

Переговоры между Россией, США и НАТО состоятся 12 января в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не намерена идти на уступки в ходе переговоров, пишет «Национальная служба новостей». Главной темой предстоящего саммита станет ситуация на Украине. Стороны также обсудят предложения России по гарантиям безопасности.

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В США не ожидают прорыва в отношениях с Россией на ближайших переговорах, однако в будущем прогресс возможен. Такое мнение высказал глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью CNN. «Я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели. Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности. Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе», — передает слова Блинкена ТАСС. Глава Госдепа отметил, что прогресс в отношениях с Россией возможен только при условии деэскалации и отвода войск от границ с Украиной. «Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое. Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны принять меры, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», — отметил Блинкен. Переговоры между Россией, США и НАТО состоятся 12 января в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не намерена идти на уступки в ходе переговоров, пишет «Национальная служба новостей». Главной темой предстоящего саммита станет ситуация на Украине. Стороны также обсудят предложения России по гарантиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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