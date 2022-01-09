Украина пригрозила ФРГ «последствиями» за отказ продавать оружие

10 января 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

Украина требует от Германии вооружение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Германия обязана продать Украине оборонительное вооружение, иначе будут последствия. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. «Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — заявил Мельник в интервью редакционной группе «Функе», передает ТАСС. Он отметил, что ФРГ несет за Украину моральную ответственность, как и за Израиль. По его словам, отказ Германии от поставок оружия вызывает недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений. Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на источники. По информации издания, Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия обязана продать Украине оборонительное вооружение, иначе будут последствия. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. «Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — заявил Мельник в интервью редакционной группе «Функе», передает ТАСС. Он отметил, что ФРГ несет за Украину моральную ответственность, как и за Израиль. По его словам, отказ Германии от поставок оружия вызывает недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений. Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на источники. По информации издания, Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев.