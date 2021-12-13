13 декабря 2021

Bild: одно решение Меркель оставило Украину без оружия США

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, меркель ангела, зеленский владимир
Экс-канцлер Германии вынудила Нидерланды поддержать ее решение Фото:

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники.

По информации таблоида, в мае текущего года Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев.

Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В украинской дипмиссии считают, что при новом канцлере может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая «приведет к ужасным последствиям».

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники. По информации таблоида, в мае текущего года Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В украинской дипмиссии считают, что при новом канцлере может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая «приведет к ужасным последствиям».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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