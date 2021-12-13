Bild: одно решение Меркель оставило Украину без оружия США

Экс-канцлер Германии вынудила Нидерланды поддержать ее решениеФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники.
По информации таблоида, в мае текущего года Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев.
Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В украинской дипмиссии считают, что при новом канцлере может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая «приведет к ужасным последствиям».
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники. По информации таблоида, в мае текущего года Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В украинской дипмиссии считают, что при новом канцлере может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая «приведет к ужасным последствиям».