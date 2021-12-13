Bild: одно решение Меркель оставило Украину без оружия США

14 декабря 2021 в 09:56 Размер текста - 17 +

Экс-канцлер Германии вынудила Нидерланды поддержать ее решение Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники. По информации таблоида, в мае текущего года Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В украинской дипмиссии считают, что при новом канцлере может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая «приведет к ужасным последствиям». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично не пропускала поставки оружия от НАТО на Украину. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники. По информации таблоида, в мае текущего года Берлин использовал право вето против поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и антидроновых ружей из Литвы. Источник добавляет, что Меркель принудила Нидерланды поддержать это решение, чтобы не казаться единственным противником продажи вооружения в Киев. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии после голосования в парламенте ФРГ, по результатам которого на этот пост выбрали бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шульца. В украинской дипмиссии считают, что при новом канцлере может возникнуть угроза дальнейшей военной эскалации на линии разграничения, которая «приведет к ужасным последствиям».