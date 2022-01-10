Медведчук предрек Украине дефицит хлеба

Цена на хлеб может резко вырасти из-за повышения стоимости на газ, считает Виктор Медведчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Производство хлеба на Украине может остановиться из-за резкого роста цен на газ в январе 2022 года. Такое прогноз дал глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Производство хлеба в Украине может остановиться, или цена может вырасти до космических масштабов, потому что на январь предлагается газ в 2-3 раза дороже, чем в октябре. На январь — по 73 гривны за кубометр», — цитирует Виктора Медведчука его пресс-служба на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что цифра 73 является роковой для республики. «73% голосовали за [президента Украины Владимира] Зеленского, 73 гривны за кубометр газа», — заявил Медведчук.

Ранее Россия сократила прокачку газа через территорию Украины. По данным словацкого оператора трубопроводов Eustream, в начале января она упала до самого низкого уровня за последние два месяца. В начале ноября 2021 года компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину. До этого в «Газпроме» заявили, что снижают объем прокачки газа из-за сокращения нужд потребителей.

Президент России Владимир Путин ранее вступился за Медведчука и заявил, что на Украине его судят за открытую политическую позицию. В 2004 году глава РФ стал крестным отцом дочери украинского политика. Киев обвиняет Медведчука в государственной измене и содействии терроризму, пишет «Национальная служба новостей».

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