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31 декабря 2021
30 декабря 2021

Суд вынес приговор сбежавшей из колонии тюменке

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судья, суд, судебное дело, судебное засдеание
Суд приговорил Наталью Конакову к 1 году и 6 месяцам заключения Фото:

Калиниский суд Тюмени приговорил заключенную Наталью Конакову к 1 году 6 месяцам тюрьмы за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает официальный telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там отметили, что женщина сбежала из исправительного учреждения 10 сентября 2021 года, но в тот же день была найдена и задержана.

«Калининский районный суд вынес приговор в отношении Натальи Конаковой, обвиняемой в побеге из мест лишения свободы (ч.1 ст. 313 УК РФ). Ночью 10 сентября 2021 года, находясь на втором этаже в туалете, воспользовавшись отсутствием контроля, она вылезла в окно, после чего перемахнула через забор, тем самым покинула территорию учреждения. В этот же день она была задержана в квартире своих знакомых в Тюмени», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что в колонию-поселение тюменка попала за кражу. 10 марта 2021 года суд приговорил ее по ч.1 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Новый срок она будет отбывать в колонии общего режима. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что подсудимая полностью признала вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее URA.RU писало о том, что 15 сентября 2021 года из тюменской колонии-поселения сбежал 43-летний Александр Новиков, осужденный за жестокое убийство, разбои и грабежи. Спустя несколько дней он был задержан в Перми. За побег суд увеличил срок его заключения еще два года.

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Калиниский суд Тюмени приговорил заключенную Наталью Конакову к 1 году 6 месяцам тюрьмы за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает официальный telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там отметили, что женщина сбежала из исправительного учреждения 10 сентября 2021 года, но в тот же день была найдена и задержана. «Калининский районный суд вынес приговор в отношении Натальи Конаковой, обвиняемой в побеге из мест лишения свободы (ч.1 ст. 313 УК РФ). Ночью 10 сентября 2021 года, находясь на втором этаже в туалете, воспользовавшись отсутствием контроля, она вылезла в окно, после чего перемахнула через забор, тем самым покинула территорию учреждения. В этот же день она была задержана в квартире своих знакомых в Тюмени», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там добавили, что в колонию-поселение тюменка попала за кражу. 10 марта 2021 года суд приговорил ее по ч.1 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Новый срок она будет отбывать в колонии общего режима. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что подсудимая полностью признала вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Ранее URA.RU писало о том, что 15 сентября 2021 года из тюменской колонии-поселения сбежал 43-летний Александр Новиков, осужденный за жестокое убийство, разбои и грабежи. Спустя несколько дней он был задержан в Перми. За побег суд увеличил срок его заключения еще два года.
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