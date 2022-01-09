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Мэр Екатеринбурга назначил главу нового района. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Алексея Орлова перед Гордумой. Екатеринбург, смирнягин николай
Утром 10 января Николая Смирнягина (на фото) коллективу представил мэр Алексей Орлов Фото:

Главой нового — Академического — района Екатеринбурга, как и писало URA.RU, назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор УК «Академический» (связана с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) Николай Смирнягин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в понедельник, 10 января, назначил и представил коллективу руководителя нового Академического района Николая Смирнягина», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Академический стал восьмым районом Екатеринбурга в октябре. По данным URA.RU, решение о том, что управлять территорией будет именно Смирнягин, было принято задолго до этого — еще при Александре Высокинском, который был мэром в 2018—2020 годах. Проволочку с назначением объясняли бюрократией. В конце декабря Смирнягин сложил полномочия в гордуме и завершил передачу дел в УК, которую он возглавлял с 2009 года.

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Главой нового — Академического — района Екатеринбурга, как и писало URA.RU, назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор УК «Академический» (связана с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) Николай Смирнягин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в понедельник, 10 января, назначил и представил коллективу руководителя нового Академического района Николая Смирнягина», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Академический стал восьмым районом Екатеринбурга в октябре. По данным URA.RU, решение о том, что управлять территорией будет именно Смирнягин, было принято задолго до этого — еще при Александре Высокинском, который был мэром в 2018—2020 годах. Проволочку с назначением объясняли бюрократией. В конце декабря Смирнягин сложил полномочия в гордуме и завершил передачу дел в УК, которую он возглавлял с 2009 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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