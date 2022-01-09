Утром 10 января Николая Смирнягина (на фото) коллективу представил мэр Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главой нового — Академического — района Екатеринбурга, как и писало URA.RU, назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор УК «Академический» (связана с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) Николай Смирнягин. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в понедельник, 10 января, назначил и представил коллективу руководителя нового Академического района Николая Смирнягина», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Академический стал восьмым районом Екатеринбурга в октябре. По данным URA.RU, решение о том, что управлять территорией будет именно Смирнягин, было принято задолго до этого — еще при Александре Высокинском, который был мэром в 2018—2020 годах. Проволочку с назначением объясняли бюрократией. В конце декабря Смирнягин сложил полномочия в гордуме и завершил передачу дел в УК, которую он возглавлял с 2009 года.

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