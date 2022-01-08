Пермских борцов с QR-кодами не пустят в центр города для митинга

Организаторам митинга не дали провести его в центре города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские власти на 11 января согласовали митинг противников QR-кодов и принудительной вакцинации от коронавируса. При этом провести акцию разрешили только у железнодорожного вокзала, а не в центре города, как того требовали организаторы. Об этом URA.RU рассказала член оргкомитета митинга Светлана Вагнер.

«Хотели провести митинг у драмтеатра, но вновь сказали, что там какое-то мероприятие будет. Нас все время пытаются с глаз долой отправить на какие-то задворки, не хочется им, чтобы мы в центре города стояли со своими плакатами. Им удобней, чтобы нас никто не видел», — говорит Вагнер.

Первый пикет против QR-кодов прошел 29 декабря. Тогда активистов также отправили местный гайд-парк — Сад камней у железнодорожного вокзала. Во вторник митинг состоится на этом же месте в 12 часов. При этом в связи с коронавирусными ограничениями число его участников не должно превысить 50 человек.

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