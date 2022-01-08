08 января 2022
07 января 2022
06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

Пермских борцов с QR-кодами не пустят в центр города для митинга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет против введения QR-кодов. Пермь, плакаты, пикет
Организаторам митинга не дали провести его в центре города Фото:

Пермские власти на 11 января согласовали митинг противников QR-кодов и принудительной вакцинации от коронавируса. При этом провести акцию разрешили только у железнодорожного вокзала, а не в центре города, как того требовали организаторы. Об этом URA.RU рассказала член оргкомитета митинга Светлана Вагнер.

«Хотели провести митинг у драмтеатра, но вновь сказали, что там какое-то мероприятие будет. Нас все время пытаются с глаз долой отправить на какие-то задворки, не хочется им, чтобы мы в центре города стояли со своими плакатами. Им удобней, чтобы нас никто не видел», — говорит Вагнер.

Первый пикет против QR-кодов прошел 29 декабря. Тогда активистов также отправили местный гайд-парк — Сад камней у железнодорожного вокзала. Во вторник митинг состоится на этом же месте в 12 часов. При этом в связи с коронавирусными ограничениями число его участников не должно превысить 50 человек.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермские власти на 11 января согласовали митинг противников QR-кодов и принудительной вакцинации от коронавируса. При этом провести акцию разрешили только у железнодорожного вокзала, а не в центре города, как того требовали организаторы. Об этом URA.RU рассказала член оргкомитета митинга Светлана Вагнер. «Хотели провести митинг у драмтеатра, но вновь сказали, что там какое-то мероприятие будет. Нас все время пытаются с глаз долой отправить на какие-то задворки, не хочется им, чтобы мы в центре города стояли со своими плакатами. Им удобней, чтобы нас никто не видел», — говорит Вагнер. Первый пикет против QR-кодов прошел 29 декабря. Тогда активистов также отправили местный гайд-парк — Сад камней у железнодорожного вокзала. Во вторник митинг состоится на этом же месте в 12 часов. При этом в связи с коронавирусными ограничениями число его участников не должно превысить 50 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...