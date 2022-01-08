Смертность от COVID в Курганской области выросла в 4,5 раза

Смертность от COVID в Курганской области в ноябре 2021 года оказалась в 4,5 раза выше, чем в ноябре 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ноябре 2021 года от коронавирусной инфекции в Курганской области скончались 670 человек. Это в 4,5 раза больше, чем в ноябре 2020 года. Такие данные приводит Росстат.

«Сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за ноябрь 2021 года. Курганская область: 670», — сообщается в отчете, опубликованном на сайте Росстата.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года от COVID-19 в Курганской области умерли 148 человек. От сопутствующих заболеваний в ноябре 2021 года в регионе умели 24 человека (в ноябре 2020 года — 95 человек).

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2021 года в Курганской области от COVID умерло 697 человек. Это стало рекордным значением в регионе с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2021 года, когда от коронавируса умерло 417 человек.