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Смертность от COVID в Курганской области выросла в 4,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Кипель. Курган, могилы, кипель, кладбище, смертность
Смертность от COVID в Курганской области в ноябре 2021 года оказалась в 4,5 раза выше, чем в ноябре 2020 года Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ноябре 2021 года от коронавирусной инфекции в Курганской области скончались 670 человек. Это в 4,5 раза больше, чем в ноябре 2020 года. Такие данные приводит Росстат.

«Сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за ноябрь 2021 года. Курганская область: 670», — сообщается в отчете, опубликованном на сайте Росстата.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года от COVID-19 в Курганской области умерли 148 человек. От сопутствующих заболеваний в ноябре 2021 года в регионе умели 24 человека (в ноябре 2020 года — 95 человек).

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2021 года в Курганской области от COVID умерло 697 человек. Это стало рекордным значением в регионе с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2021 года, когда от коронавируса умерло 417 человек.

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В ноябре 2021 года от коронавирусной инфекции в Курганской области скончались 670 человек. Это в 4,5 раза больше, чем в ноябре 2020 года. Такие данные приводит Росстат. «Сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за ноябрь 2021 года. Курганская область: 670», — сообщается в отчете, опубликованном на сайте Росстата. По данным ведомства, в ноябре 2020 года от COVID-19 в Курганской области умерли 148 человек. От сопутствующих заболеваний в ноябре 2021 года в регионе умели 24 человека (в ноябре 2020 года — 95 человек). Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2021 года в Курганской области от COVID умерло 697 человек. Это стало рекордным значением в регионе с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2021 года, когда от коронавируса умерло 417 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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