Бывший челябинский замминистра нашел новую работу

10 января 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Николая Сазонова представили на аппаратном совещании в мэрии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший заместитель министра культуры Челябинской области Николай Сазонов назначен на должность первого заместителя главы Копейска. Об этом URA.RU сообщили 10 января в пресс-службе мэрии. «Бывший заместитель министра культуры, начальник управления культуры Челябинской области Николай Сазонов стал первым заместителем главы города Копейска. Сегодня на аппаратном совещании глава города Андрей Фалейчик представил его официально», — сообщили URA.RU в мэрии. С должности замминистра культуры Сазонов уволился по собственному желанию в ноябре 2021 года. Свое решение он пояснил тем, что хочет сменить место работы. На этой должности чиновник проработал более трех лет. Предшественник Сазонова, Константин Самарин покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Заявление о его увольнении в ноябре подписал глава Фалейчик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший заместитель министра культуры Челябинской области Николай Сазонов назначен на должность первого заместителя главы Копейска. Об этом URA.RU сообщили 10 января в пресс-службе мэрии. «Бывший заместитель министра культуры, начальник управления культуры Челябинской области Николай Сазонов стал первым заместителем главы города Копейска. Сегодня на аппаратном совещании глава города Андрей Фалейчик представил его официально», — сообщили URA.RU в мэрии. С должности замминистра культуры Сазонов уволился по собственному желанию в ноябре 2021 года. Свое решение он пояснил тем, что хочет сменить место работы. На этой должности чиновник проработал более трех лет. Предшественник Сазонова, Константин Самарин покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Заявление о его увольнении в ноябре подписал глава Фалейчик.