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31 декабря 2021
30 декабря 2021

Тюменские силовики сделали антирекламу метаноловой водки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, прокурор, проверка, погоны
В прокуратуре назвали конкретную марку алкоголя, который не стоит покупать и пить Фото:

Прокуратура Тюменской области попросила жителей региона не покупать и не употреблять водку «Родники Сибири», после случаев смертельного отравления данным суррогатом. Предупреждение размещено на сайте ведомства.

«Во избежание трагических случаев прокуратура Тюменской области призывает граждан не употреблять и не приобретать продукцию с этикеткой „Родники Сибири“, в составе которой установлен метиловый спирт, а также другой суррогатный алкоголь. В январе в Тюмени были выявлены факты сбыта контрафактной спиртосодержащей продукции, от употребления которой скончалось несколько человек», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона на сайте ведомства.

Силовики также дали советы о том, как купить качественный алкоголь. Подозрение, по их словам, должна вызывать низкая цена напитков. Кроме того, для безопасности стоит проверять информацию с акцизных марок на бутылках. Сделать это можно через приложение «Антиконтрафакт Алко». При выявлении нарушений сообщить о них можно на горячую линию прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Позднее, по той же причине, еще восемь человек умерли в ХМАО.

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Прокуратура Тюменской области попросила жителей региона не покупать и не употреблять водку «Родники Сибири», после случаев смертельного отравления данным суррогатом. Предупреждение размещено на сайте ведомства. «Во избежание трагических случаев прокуратура Тюменской области призывает граждан не употреблять и не приобретать продукцию с этикеткой „Родники Сибири“, в составе которой установлен метиловый спирт, а также другой суррогатный алкоголь. В январе в Тюмени были выявлены факты сбыта контрафактной спиртосодержащей продукции, от употребления которой скончалось несколько человек», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона на сайте ведомства. Силовики также дали советы о том, как купить качественный алкоголь. Подозрение, по их словам, должна вызывать низкая цена напитков. Кроме того, для безопасности стоит проверять информацию с акцизных марок на бутылках. Сделать это можно через приложение «Антиконтрафакт Алко». При выявлении нарушений сообщить о них можно на горячую линию прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Позднее, по той же причине, еще восемь человек умерли в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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