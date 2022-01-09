Тюменские силовики сделали антирекламу метаноловой водки

В прокуратуре назвали конкретную марку алкоголя, который не стоит покупать и пить Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокуратура Тюменской области попросила жителей региона не покупать и не употреблять водку «Родники Сибири», после случаев смертельного отравления данным суррогатом. Предупреждение размещено на сайте ведомства.

«Во избежание трагических случаев прокуратура Тюменской области призывает граждан не употреблять и не приобретать продукцию с этикеткой „Родники Сибири“, в составе которой установлен метиловый спирт, а также другой суррогатный алкоголь. В январе в Тюмени были выявлены факты сбыта контрафактной спиртосодержащей продукции, от употребления которой скончалось несколько человек», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона на сайте ведомства.

Силовики также дали советы о том, как купить качественный алкоголь. Подозрение, по их словам, должна вызывать низкая цена напитков. Кроме того, для безопасности стоит проверять информацию с акцизных марок на бутылках. Сделать это можно через приложение «Антиконтрафакт Алко». При выявлении нарушений сообщить о них можно на горячую линию прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. Позднее, по той же причине, еще восемь человек умерли в ХМАО.

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