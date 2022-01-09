Следствие просит отправить подозреваемых в СИЗО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские силовики задержали 10 человек, подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя, от употребления которого скончались девять местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР.

«Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Тюменской области установлено и задержано 10 лиц, подозреваемых в совершении указанных преступлений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство сообщало, что из-за отравления метиловым спиртом погибло девять человек. По данным следствия, все они пили водку с этикеткой «Родники Сибири», от покупки которой просит воздержаться прокуратура.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Расследование на контроль взял глава управления СКР по Тюменской области Александр Кубляков.

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