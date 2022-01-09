Мэрия Екатеринбурга ведет во власть двух директоров школ

Алексей Орлов принимал непосредственное участие в выборе кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны фамилии кандидатов, которые будут представлять мэрию Екатеринбурга и «Единую Россию» на мартовских довыборах в гордуму по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2. Как и писало URA.RU, это директора школ — Александра Журавлева (№140, Ленинский округ) и Татьяна Вяткина (№168, Верх-Исетский). Об этом корреспонденту сообщил источник, близкий к мэрии.

Утром 10 января фамилии Вяткиной и Журавлевой появились на сайте «ЕР» — в списках кандидатов на праймериз, которые пройдут по закрытой модели 20 января. «На праймериз победят Вяткина и Журавлева. Их кандидатуры согласованы с [мэром Алексеем] Орловым и [губернатором Евгением] Куйвашевым», — отметил собеседник. Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин в разговоре с URA.RU не подтвердил и не опроверг это, предложив дождаться итогов внутрипартийного голосования.

Довыборы в гордуму намечены на 27 марта (перед этим будет десятидневное досрочное голосование). Они понадобились после того, как Сергей Мелехин (округ №2) по итогам сентябрьских выборов перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (№10) в конце декабря сложил депутатские полномочия ради поста главы Академического района.

Довыборы принципиально важны для городских и областных властей. Победой кандидатов от «ЕР», восстановлением партийного большинства в думе региональные чиновники смогут показать федеральному центру, что контролируют политическую ситуацию в преддверии губернаторских выборов. А мэру Алексею Орлову это позволит усилить контроль над представительным органом, ведь Вяткина и Журавлева не связаны с ФПГ, чьи депутаты представляли два округа ранее, — «Таганским рядом» (№2) и «Реновой» (№10).

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