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Мэрия Екатеринбурга ведет во власть двух директоров школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021: 17 сентября. Екатеринбург , орлов алексей, электорат, голосование, уик1545
Алексей Орлов принимал непосредственное участие в выборе кандидатов Фото:

Стали известны фамилии кандидатов, которые будут представлять мэрию Екатеринбурга и «Единую Россию» на мартовских довыборах в гордуму по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2. Как и писало URA.RU, это директора школ — Александра Журавлева (№140, Ленинский округ) и Татьяна Вяткина (№168, Верх-Исетский). Об этом корреспонденту сообщил источник, близкий к мэрии.

Утром 10 января фамилии Вяткиной и Журавлевой появились на сайте «ЕР» — в списках кандидатов на праймериз, которые пройдут по закрытой модели 20 января. «На праймериз победят Вяткина и Журавлева. Их кандидатуры согласованы с [мэром Алексеем] Орловым и [губернатором Евгением] Куйвашевым», — отметил собеседник. Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин в разговоре с URA.RU не подтвердил и не опроверг это, предложив дождаться итогов внутрипартийного голосования.

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Мэр Екатеринбурга забирает у «Таганского ряда» место в гордуме

Довыборы в гордуму намечены на 27 марта (перед этим будет десятидневное досрочное голосование). Они понадобились после того, как Сергей Мелехин (округ №2) по итогам сентябрьских выборов перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (№10) в конце декабря сложил депутатские полномочия ради поста главы Академического района.

Довыборы принципиально важны для городских и областных властей. Победой кандидатов от «ЕР», восстановлением партийного большинства в думе региональные чиновники смогут показать федеральному центру, что контролируют политическую ситуацию в преддверии губернаторских выборов. А мэру Алексею Орлову это позволит усилить контроль над представительным органом, ведь Вяткина и Журавлева не связаны с ФПГ, чьи депутаты представляли два округа ранее, — «Таганским рядом» (№2) и «Реновой» (№10).

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Стали известны фамилии кандидатов, которые будут представлять мэрию Екатеринбурга и «Единую Россию» на мартовских довыборах в гордуму по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2. Как и писало URA.RU, это директора школ — Александра Журавлева (№140, Ленинский округ) и Татьяна Вяткина (№168, Верх-Исетский). Об этом корреспонденту сообщил источник, близкий к мэрии. Утром 10 января фамилии Вяткиной и Журавлевой появились на сайте «ЕР» — в списках кандидатов на праймериз, которые пройдут по закрытой модели 20 января. «На праймериз победят Вяткина и Журавлева. Их кандидатуры согласованы с [мэром Алексеем] Орловым и [губернатором Евгением] Куйвашевым», — отметил собеседник. Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин в разговоре с URA.RU не подтвердил и не опроверг это, предложив дождаться итогов внутрипартийного голосования. Довыборы в гордуму намечены на 27 марта (перед этим будет десятидневное досрочное голосование). Они понадобились после того, как Сергей Мелехин (округ №2) по итогам сентябрьских выборов перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (№10) в конце декабря сложил депутатские полномочия ради поста главы Академического района. Довыборы принципиально важны для городских и областных властей. Победой кандидатов от «ЕР», восстановлением партийного большинства в думе региональные чиновники смогут показать федеральному центру, что контролируют политическую ситуацию в преддверии губернаторских выборов. А мэру Алексею Орлову это позволит усилить контроль над представительным органом, ведь Вяткина и Журавлева не связаны с ФПГ, чьи депутаты представляли два округа ранее, — «Таганским рядом» (№2) и «Реновой» (№10).
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