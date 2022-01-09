Суд отправил в СИЗО еще одного продавца паленой водки в Тюмени

Жертвами суррогатного алкоголя стали девять тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Центральный районный суд Тюмени 10 января отправил в суд руководителя магазина «Рубин» Малика Мамедова, который обвиняется в продаже поддельного алкоголя. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. От употребления некачественных напитков в областном центре скончались девять человек.

«Сегодня Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще оного подозреваемого в сбыте контрафактного алкоголя Малика Мамедова. В СИЗО он будет находиться до 5 марта 2021 года», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что в тюменском магазине продавалась метилосодержащая жидкость в бутылках с водочной этикеткой «Родники Сибири». В СИЗО также помещена продавец торговой точки Елена Мироевская. Подозреваемым предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.2 ст. 238 УК РФ).

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