Суд арестовал продавца паленой водки, от которой погибли тюменцы

В Тюмени продавца метиловой водки отправили под арест до 5 марта 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный районный суд Тюмени отправил под арест сотрудницу магазина, в котором продавали паленую водку, после употребления которой в начале января скончались девять человек. Об этом сообщил telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. По ходатайству следователя регионального СК Елена Мироевская заключена под стражу до 5 марта 2022 года.

«Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Мироевской. Ей предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.2 ст. 238 УК РФ)», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы.

По версии следствия, Мироевская в период с 3 января продавала тюменцам метилосодержащую жидкость в бутылках с этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления которой несколько человек погибли от отравления. Решением суда Мироевская арестована до 5 марта 2022 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале января от отравления метиловым спиртом в Тюмени скончались девять тюменцев. По подозрению в торговле смертельным суррогатом задержаны 10 человек.

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