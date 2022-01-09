Свердловский суд отказался признавать банкротом соратника Ельцина

Арбитражный суд Свердловской области отказался принимать заявление о признании банкротом ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса. Соответствующая информация появилась на сайте суда.
«В принятии заявления о признании Бурбулиса Геннадия Эдуардовича банкротом отказать», — говорится в определении суда, опубликованном на сайте. Судья подчеркнул, что долг Бурбулиса составляет менее 500 тысяч рублей, что не позволяет признать его банкротом. Согласно заявлению, он должен 200 тысяч рублей.
Сам Бурбулис в разговоре с URA.RU удивился тому, что тема вызвала резонанс в обществе. «Суд отказал, потому что никаких оснований (для признания банкротства — прим. URA.RU) нет», — объяснил он.
Информация о поданном заявлении появилась на сайте суда 28 декабря. Иск связан с задолженностью Бурбулиса в 200 тысяч, которые взыскал суд Москвы.
Бурбулис считается одним из ближайших соратников Ельцина и в 1991—1992 годах был первым зампредом российского правительства. Он был участником подписания Беловежских соглашений.
Арбитражный суд Свердловской области отказался принимать заявление о признании банкротом ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса. Соответствующая информация появилась на сайте суда. «В принятии заявления о признании Бурбулиса Геннадия Эдуардовича банкротом отказать», — говорится в определении суда, опубликованном на сайте. Судья подчеркнул, что долг Бурбулиса составляет менее 500 тысяч рублей, что не позволяет признать его банкротом. Согласно заявлению, он должен 200 тысяч рублей. Сам Бурбулис в разговоре с URA.RU удивился тому, что тема вызвала резонанс в обществе. «Суд отказал, потому что никаких оснований (для признания банкротства — прим. URA.RU) нет», — объяснил он. Информация о поданном заявлении появилась на сайте суда 28 декабря. Иск связан с задолженностью Бурбулиса в 200 тысяч, которые взыскал суд Москвы. Бурбулис считается одним из ближайших соратников Ельцина и в 1991—1992 годах был первым зампредом российского правительства. Он был участником подписания Беловежских соглашений.