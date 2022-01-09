Свердловский суд отказался признавать банкротом соратника Ельцина

Геннадий Бурбулис уточнил, что никаких оснований признавать его банкротом нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области отказался принимать заявление о признании банкротом ближайшего соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

«В принятии заявления о признании Бурбулиса Геннадия Эдуардовича банкротом отказать», — говорится в определении суда, опубликованном на сайте. Судья подчеркнул, что долг Бурбулиса составляет менее 500 тысяч рублей, что не позволяет признать его банкротом. Согласно заявлению, он должен 200 тысяч рублей.

Сам Бурбулис в разговоре с URA.RU удивился тому, что тема вызвала резонанс в обществе. «Суд отказал, потому что никаких оснований (для признания банкротства — прим. URA.RU) нет», — объяснил он.

Информация о поданном заявлении появилась на сайте суда 28 декабря. Иск связан с задолженностью Бурбулиса в 200 тысяч, которые взыскал суд Москвы.

Бурбулис считается одним из ближайших соратников Ельцина и в 1991—1992 годах был первым зампредом российского правительства. Он был участником подписания Беловежских соглашений.

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