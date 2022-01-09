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Новогодние выходные резко ухудшили ситуацию с COVID-19 в Тюмени

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Все больше тюменцев заболевают коронавирусом, и все меньше выздоравливают Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В период новогодних выходных в Тюменской области произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика, которую URA.RU предоставили в федеральном оперативном штабе.

«Число заболевших коронавирусом за сутки. 1 января — 271 человек. 2 января — 265. 3 января — 183. 4 января — 180. 5 января — 151. 6 января — 152. 7 января — 150. 8 января — 171. 9 января — 186», — такие данные по числу зараженных приводит федеральный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

По состоянию на 10 января ежесуточное число заболевших достигло 195 человек. Таким образом, тенденция к снижению заболеваемости, наметившаяся в начале года, пошла на убыль.

Уменьшается и число выздоровевших от инфекции. Если 1 января за сутки отрицательный результат на коронавирус получили 604 жителя Тюменской области, то 4 января их было уже 215, 6 января — 84, а 10 января штаб отчитался лишь о 54 выздоровевших.

Ранее URA.RU писало, что, по решению губернатора Александра Моора, в регионе временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных заведений. На протяжении праздников и вплоть до 20 января тюменцы могут ходить в кино, торговые центры, общепит (до 23:00), термальные источники и прочие учреждения без сертификатов о вакцинации.

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В период новогодних выходных в Тюменской области произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика, которую URA.RU предоставили в федеральном оперативном штабе. «Число заболевших коронавирусом за сутки. 1 января — 271 человек. 2 января — 265. 3 января — 183. 4 января — 180. 5 января — 151. 6 января — 152. 7 января — 150. 8 января — 171. 9 января — 186», — такие данные по числу зараженных приводит федеральный оперативный штаб по профилактике коронавируса. По состоянию на 10 января ежесуточное число заболевших достигло 195 человек. Таким образом, тенденция к снижению заболеваемости, наметившаяся в начале года, пошла на убыль. Уменьшается и число выздоровевших от инфекции. Если 1 января за сутки отрицательный результат на коронавирус получили 604 жителя Тюменской области, то 4 января их было уже 215, 6 января — 84, а 10 января штаб отчитался лишь о 54 выздоровевших. Ранее URA.RU писало, что, по решению губернатора Александра Моора, в регионе временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных заведений. На протяжении праздников и вплоть до 20 января тюменцы могут ходить в кино, торговые центры, общепит (до 23:00), термальные источники и прочие учреждения без сертификатов о вакцинации.
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