Малахов начал сбор денег на ремонт сгоревшей квартиры Хлебниковой

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Концерт «Крымская весна».Пермь, хлебникова марина
Марина Хлебникова планирует вернуться в свою квартиру через месяц Фото:

Телеведущий Андрей Малахов объявил о сборе денег на ремонт квартиры певицы Марины Хлебниковой. В ее апартаментах в Москве в ноябре произошел пожар.

«Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября. Давайте творить добро вместе!» — сказал Андрей Малахов на видео, которое опубликовано в Instagram Марины Хлебниковой.

О пожаре в доме Хлебниковой стало известно в конце ноября. В квартире сгорела кровать и некоторые вещи, стены и пол обуглены. Артистку доставили в больницу с ожогами и подключили к аппарату ИВЛ. В конце декабря директор Хлебниковой Данила Прайс сообщал, что певицу пока не выписали и новогодние праздники она проведет в больнице, сообщает «Утро.ру». Хлебникова сообщила, что решается вопрос с квартирой и она планирует оказаться там к 23 февраля, пишут «Дни.ру».

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Телеведущий Андрей Малахов объявил о сборе денег на ремонт квартиры певицы Марины Хлебниковой. В ее апартаментах в Москве в ноябре произошел пожар. «Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября. Давайте творить добро вместе!» — сказал Андрей Малахов на видео, которое опубликовано в Instagram Марины Хлебниковой. О пожаре в доме Хлебниковой стало известно в конце ноября. В квартире сгорела кровать и некоторые вещи, стены и пол обуглены. Артистку доставили в больницу с ожогами и подключили к аппарату ИВЛ. В конце декабря директор Хлебниковой Данила Прайс сообщал, что певицу пока не выписали и новогодние праздники она проведет в больнице, сообщает «Утро.ру». Хлебникова сообщила, что решается вопрос с квартирой и она планирует оказаться там к 23 февраля, пишут «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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