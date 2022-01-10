Малахов начал сбор денег на ремонт сгоревшей квартиры Хлебниковой

Телеведущий Андрей Малахов объявил о сборе денег на ремонт квартиры певицы Марины Хлебниковой. В ее апартаментах в Москве в ноябре произошел пожар.
«Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября. Давайте творить добро вместе!» — сказал Андрей Малахов на видео, которое опубликовано в Instagram Марины Хлебниковой.
О пожаре в доме Хлебниковой стало известно в конце ноября. В квартире сгорела кровать и некоторые вещи, стены и пол обуглены. Артистку доставили в больницу с ожогами и подключили к аппарату ИВЛ. В конце декабря директор Хлебниковой Данила Прайс сообщал, что певицу пока не выписали и новогодние праздники она проведет в больнице, сообщает «Утро.ру». Хлебникова сообщила, что решается вопрос с квартирой и она планирует оказаться там к 23 февраля, пишут «Дни.ру».
Телеведущий Андрей Малахов объявил о сборе денег на ремонт квартиры певицы Марины Хлебниковой. В ее апартаментах в Москве в ноябре произошел пожар. «Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября. Давайте творить добро вместе!» — сказал Андрей Малахов на видео, которое опубликовано в Instagram Марины Хлебниковой. О пожаре в доме Хлебниковой стало известно в конце ноября. В квартире сгорела кровать и некоторые вещи, стены и пол обуглены. Артистку доставили в больницу с ожогами и подключили к аппарату ИВЛ. В конце декабря директор Хлебниковой Данила Прайс сообщал, что певицу пока не выписали и новогодние праздники она проведет в больнице, сообщает «Утро.ру». Хлебникова сообщила, что решается вопрос с квартирой и она планирует оказаться там к 23 февраля, пишут «Дни.ру».