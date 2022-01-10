В Чите родители сбежали из суда с уголовным делом сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
В отношении родителей обвиняемого возбуждены уголовные дела Фото:

В Чите родители арестованного за разбой подростка сбежали из зала суда. С собой они взяли сумку следователя, в которой находилось уголовное дело на сына.

«После того как судья отправил 17-летнего Самира в СИЗО, 42-летняя Фаргана и 45-летний Ялычин Гусейновы были задержаны на выходе из суда. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе правосудию и о грабеже», — говорится в информации, которую приводит telegram-канал SHOT.

Отмечается также, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов. Сообщается, что Самира обвиняют в похищении бывшей девушки, угрозе ей травматическим оружием, шантаже и похищении у нее 20 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Чите родители арестованного за разбой подростка сбежали из зала суда. С собой они взяли сумку следователя, в которой находилось уголовное дело на сына. «После того как судья отправил 17-летнего Самира в СИЗО, 42-летняя Фаргана и 45-летний Ялычин Гусейновы были задержаны на выходе из суда. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе правосудию и о грабеже», — говорится в информации, которую приводит telegram-канал SHOT. Отмечается также, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов. Сообщается, что Самира обвиняют в похищении бывшей девушки, угрозе ей травматическим оружием, шантаже и похищении у нее 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...