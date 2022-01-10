В Чите родители сбежали из суда с уголовным делом сына

10 января 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В отношении родителей обвиняемого возбуждены уголовные дела Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Чите родители арестованного за разбой подростка сбежали из зала суда. С собой они взяли сумку следователя, в которой находилось уголовное дело на сына. «После того как судья отправил 17-летнего Самира в СИЗО, 42-летняя Фаргана и 45-летний Ялычин Гусейновы были задержаны на выходе из суда. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе правосудию и о грабеже», — говорится в информации, которую приводит telegram-канал SHOT. Отмечается также, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов. Сообщается, что Самира обвиняют в похищении бывшей девушки, угрозе ей травматическим оружием, шантаже и похищении у нее 20 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Чите родители арестованного за разбой подростка сбежали из зала суда. С собой они взяли сумку следователя, в которой находилось уголовное дело на сына. «После того как судья отправил 17-летнего Самира в СИЗО, 42-летняя Фаргана и 45-летний Ялычин Гусейновы были задержаны на выходе из суда. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе правосудию и о грабеже», — говорится в информации, которую приводит telegram-канал SHOT. Отмечается также, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов. Сообщается, что Самира обвиняют в похищении бывшей девушки, угрозе ей травматическим оружием, шантаже и похищении у нее 20 тысяч рублей.