В Чите родители сбежали из суда с уголовным делом сына

В Чите родители арестованного за разбой подростка сбежали из зала суда. С собой они взяли сумку следователя, в которой находилось уголовное дело на сына.
«После того как судья отправил 17-летнего Самира в СИЗО, 42-летняя Фаргана и 45-летний Ялычин Гусейновы были задержаны на выходе из суда. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе правосудию и о грабеже», — говорится в информации, которую приводит telegram-канал SHOT.
Отмечается также, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов. Сообщается, что Самира обвиняют в похищении бывшей девушки, угрозе ей травматическим оружием, шантаже и похищении у нее 20 тысяч рублей.
В Чите родители арестованного за разбой подростка сбежали из зала суда. С собой они взяли сумку следователя, в которой находилось уголовное дело на сына. «После того как судья отправил 17-летнего Самира в СИЗО, 42-летняя Фаргана и 45-летний Ялычин Гусейновы были задержаны на выходе из суда. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе правосудию и о грабеже», — говорится в информации, которую приводит telegram-канал SHOT. Отмечается также, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов. Сообщается, что Самира обвиняют в похищении бывшей девушки, угрозе ей травматическим оружием, шантаже и похищении у нее 20 тысяч рублей.