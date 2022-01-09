Бизнес-омбудсмен ХМАО предложила жаловаться на себя

Уполномоченный по правам предпринимателей предложила ввести публичную оценку своей работы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск в ходе личной встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой предложила ввести дополнительные критерии оценки деятельности уполномоченного, с помощью которых предприниматели могли бы публично высказывать свое мнение по поводу эффективности работы правозащитника. Об этом URA.RU рассказала сама Каск.

«Сама эта оценка должна повысить качество работы, даст возможность понимать в каких вопросах нужна доработка. Только деловые сообщества могут дать объективную оценку работы уполномоченного по правам предпринимателей, а системы общественной оценки в округе нет, бизнес-омбудсмен отчитывается только лишь перед властями», — говорит Каск.

По словам бизнес-омбудсмена, к общественной оценке необходимо привлекать не только деловые сообщества, но и отдельных бизнесменов, которые в сообщества не входят. Только таким образом, по мнению Каск, удастся наладить обратную связь между уполномоченным и представителями сферы предпринимательства, которые по плану смогут раз в год направлять отзывы.

В разговоре с URA.RU председатель регионального отделения бизнес-сообщества деловая Россия Татьяна Жигулина заявила, что любая деятельность бизнес-омбудсмена должна быть прозрачной и Каск демонстрирует открытость. «Бизнес-омбудсмен сделала большой, но рискованный шаг на пути к взаимодействию с предпринимателями. Это свидетельство открытости Каск, но в бизнес-сообществе сейчас тяжелое время и очень много недовольных. Ранее при оценке деятельности уполномоченного можно было закрыть глаза на мнение предпринимателей, предыдущие пять лет показали неэффективность этой системы», — говорит Жигулина.

Губернатор в ходе встречи с Каск одобрила дальнейшую разработку критериев публичной оценки работы бизнес-омбудсмена. Система критериев оценки работы бизнес-омбудсмена должна быть разработана в ближайшее время при участии общественников.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назначили нового бизнес-омбудсмена. Ирина Каск из Нефтеюганска сменила на посту Николая Евлахова, его полномочия официально подошли к концу.

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