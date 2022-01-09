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На челябинском заводе после пожара нашли тело рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец
Спасатели обнаружили труп во время тушения пожара (фото из архива) Фото:

Пожар в Челябинске в цехе по производству матрасов 10 января унес жизнь как минимум одного из рабочих. Спасатели во время тушения цеха обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

«При тушении пожара в цехе по производству матрасов обнаружено тело неизвестного мужчины. Его личность устанавливается. Также при пожаре пострадали еще двое сотрудников, но они живы — это мужчина и женщина», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

После сигнала о возгорании на улицу Хлебозаводская, 15 выдвинулись подразделения Челябинского гарнизона. Через считанные минуты первые расчеты были на месте. Спасатели установили, что горела готовая продукция. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Сотрудниками 4-й пожарно-спасательной части из огненной ловушки спасена женщина. На ликвидации последствий происшествия от МЧС России задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники.

Площадь пожара цеха составила 200 квадратных метров
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Пожар в Челябинске в цехе по производству матрасов 10 января унес жизнь как минимум одного из рабочих. Спасатели во время тушения цеха обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону. «При тушении пожара в цехе по производству матрасов обнаружено тело неизвестного мужчины. Его личность устанавливается. Также при пожаре пострадали еще двое сотрудников, но они живы — это мужчина и женщина», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. После сигнала о возгорании на улицу Хлебозаводская, 15 выдвинулись подразделения Челябинского гарнизона. Через считанные минуты первые расчеты были на месте. Спасатели установили, что горела готовая продукция. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Сотрудниками 4-й пожарно-спасательной части из огненной ловушки спасена женщина. На ликвидации последствий происшествия от МЧС России задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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