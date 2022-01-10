Депутат Госдумы назвала причину расширения «Пушкинской карты»

10 января 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

При помощи «Пушкинской карты» дети смогут ходить в кино Фото: Размик Закарян © URA.RU Включения билетов в кино на российские фильмы в программу «Пушкинской карты» поможет подросткам из регионов РФ, где нет музеев, приобщиться к культуре. Также это позволит привлечь внимание юных зрителей в отечественным героям. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал указ о расширении списка мероприятий «Пушкинской карты». С 1 февраля подростки от 14 до 22 лет смогут покупать по ней билеты и в кинотеатры, на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. «В нашей стране есть города, поселки, где нет театров, но есть кинотеатры и они являются для подростков не только местом для просмотра фильмов, но и местом общения, социализации. Кинематограф — самый демократичный из всех видов искусств, во-первых, потому что практически везде доступен, во-вторых, потому что это то искусство, которое сегодня легче всего воспринимается. Мы начинаем нашу жизнь с мультфильмов, потом постепенно из кинофильмов берем модели поведения, пытаемся подражать героям. Сегодня все дети российские играют в „Человека-паука“, а нужно, чтобы они играли в „Ивана Царевича“, „Богатыря“, мы должны соревноваться за своих детей», — объяснила Елена Драпеко. По словам депутата Госдумы, в первую очередь в перечне для просмотра должны стоять отечественные исторические фильмы. «Я думаю, что исторические должны быть в первую очередь. Кстати, у нас очень мало современных фильмов об истории России, поэтому их нужно больше снимать, в том числе сказок. Такого рода фильмы мы финансируем и будем финансировать, будем учить режиссеров. Выделены очень большие деньги, чтобы такие фильмы снимались, », — подчеркнула Драпеко. В беседе с URA.RU актер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян добавил, что кинематограф будет полезен подрастающему поколению, если фильмы будут учить добру. «Если это будет наше кино, старые коллекции или то, что сейчас для детей снимается, то хуже не будет. Если брать функцию киноискусства искусства — не призывать к насилию, новомодным порокам, то это уже будет неплохо», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Включения билетов в кино на российские фильмы в программу «Пушкинской карты» поможет подросткам из регионов РФ, где нет музеев, приобщиться к культуре. Также это позволит привлечь внимание юных зрителей в отечественным героям. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал указ о расширении списка мероприятий «Пушкинской карты». С 1 февраля подростки от 14 до 22 лет смогут покупать по ней билеты и в кинотеатры, на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. «В нашей стране есть города, поселки, где нет театров, но есть кинотеатры и они являются для подростков не только местом для просмотра фильмов, но и местом общения, социализации. Кинематограф — самый демократичный из всех видов искусств, во-первых, потому что практически везде доступен, во-вторых, потому что это то искусство, которое сегодня легче всего воспринимается. Мы начинаем нашу жизнь с мультфильмов, потом постепенно из кинофильмов берем модели поведения, пытаемся подражать героям. Сегодня все дети российские играют в „Человека-паука“, а нужно, чтобы они играли в „Ивана Царевича“, „Богатыря“, мы должны соревноваться за своих детей», — объяснила Елена Драпеко. По словам депутата Госдумы, в первую очередь в перечне для просмотра должны стоять отечественные исторические фильмы. «Я думаю, что исторические должны быть в первую очередь. Кстати, у нас очень мало современных фильмов об истории России, поэтому их нужно больше снимать, в том числе сказок. Такого рода фильмы мы финансируем и будем финансировать, будем учить режиссеров. Выделены очень большие деньги, чтобы такие фильмы снимались, », — подчеркнула Драпеко. В беседе с URA.RU актер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян добавил, что кинематограф будет полезен подрастающему поколению, если фильмы будут учить добру. «Если это будет наше кино, старые коллекции или то, что сейчас для детей снимается, то хуже не будет. Если брать функцию киноискусства искусства — не призывать к насилию, новомодным порокам, то это уже будет неплохо», — подытожил он.