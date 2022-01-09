Здание бизнес-центра пытаются продать с 6 июля 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнес-центр «Ямал-плаза» в Салехарде, где располагаются правительственные кабинеты, вновь выставили на продажу, снизив цену на здание на 42 миллиона рублей с 665 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Avito, где размещено объявление о продаже.

«Многофункциональный бизнес-центр „Ямал-Плаза“, площадью 16 699,3 квадратных метра, этажность: 8. Имущество продается с торгов. Специалисты ВТБ сопровождают процедуру участия в торгах „под ключ“. Цена — 623728269 рублей», — говорится в объявлении.

Ранее цена на это здание уже была снижена на 14 миллионов рублей. Компания «СК Континент», которая владеет помещением, находится на стадии банкротства, поэтому бизнес-центр на продажу выставил банк ВТБ. Первоначальная сумма строения на торгах была 770 миллионов рублей.