Жена пермского экс-депутата ГД претендует на пост министра

В правительстве Пермского края возможны рокировки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор лицея №4 Ольга Сапко рассматривается на пост министра образования Пермского края. Как сообщает источник URA.RU в политтусовке региона, она является одним из претендентов на должность.

«Ольга Сапко с ее опытом была бы идеальным вариантом на этот пост. Но политадминистраторы боятся принять решение. Она же всегда имеет собственное мнение, а это не всем нравится», — говорит собеседник. По его словам, у нее для этого есть весь необходимый опыт.

Другой источник, близкий к правительству, рассказывает, что действующий министр образования Раиса Кассина еще в 2020 году, в момент формирования кабинета министров, якобы высказывала желание оставить должность. И как вариант перейти на пост советника губернатора. Однако своим преемником она видит действующего замминистра Наталью Князеву. Источник, близкий к администрации губернатора сообщил, что информацией о том, действительно ли Ольга Сапко рассматривается на пост министра, не располагает. Ольга Сапко от комментариев отказалась.

Ольга Сапко возглавила пермский лицей №4 в 2019 году. Это образовательно учреждение стабильно входит в топ-5 лучших в Перми и Пермском крае (по рейтингу министерства образования лицей по итогам 2021 года занял 3 место в регионе). В 2000—2005 годах она была депутатом Пермской городской думы. С 2013 по 2017 годы она работала заместителем министра территориального развития. Ольга Сапко является супругой экс-депутата Госдумы Игоря Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что его кандидатура рассматривается на пост министра культуры Пермского края.

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