Казахстан в день траура остался без интернета

10 января 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Казахстане на фоне протестов неполадки с интернетом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В Казахстане, где с начала января проходят массовые беспорядки, снова перестал работать интернет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. Ранее там уже наблюдались перебои с сетью, не работали мессенджеры. «Проблемы с интернетом наблюдаются в Алматы, он не работает. При этом сотовая связь есть», — рассказал журналист. В Алматы в день объявленного из-за массовых беспорядков траура, 10 января, начал работать интернет впервые с начала митингов. Интернет и мобильную связь отключили в Алматы 4 января, там его не включали даже временно, в отличие от других регионов. Звонки по сотовой связи были доступны, но только для местных сим-карт. В Нур-Султане 7 января восстановили доступ к проводному интернету. В Казахстане начались протесты 2 января из-за роста цен на газ для автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Туда прибыли военные стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по просьбе главы республики Касым-Жомарт Токаева. Боевики пытались захватить резиденцию президента Казахстана, но передумали после прибытия миротворцев, сообщил Токаев. В результате беспорядков задержали более 5 тысяч человек, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Казахстане, где с начала января проходят массовые беспорядки, снова перестал работать интернет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. Ранее там уже наблюдались перебои с сетью, не работали мессенджеры. «Проблемы с интернетом наблюдаются в Алматы, он не работает. При этом сотовая связь есть», — рассказал журналист. В Алматы в день объявленного из-за массовых беспорядков траура, 10 января, начал работать интернет впервые с начала митингов. Интернет и мобильную связь отключили в Алматы 4 января, там его не включали даже временно, в отличие от других регионов. Звонки по сотовой связи были доступны, но только для местных сим-карт. В Нур-Султане 7 января восстановили доступ к проводному интернету. В Казахстане начались протесты 2 января из-за роста цен на газ для автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Туда прибыли военные стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по просьбе главы республики Касым-Жомарт Токаева. Боевики пытались захватить резиденцию президента Казахстана, но передумали после прибытия миротворцев, сообщил Токаев. В результате беспорядков задержали более 5 тысяч человек, сообщает «Национальная служба новостей».