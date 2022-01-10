Токаев: боевики хотели захватить резиденцию президента Казахстана

Террористов спугнули миротворцы ОДКБ, сообщил Касым-Жомар Токаев Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Боевики попытались захватить резиденцию президента Казахстана, но отказались от своих планов после прибытия миротворцев Организации Договора коллективной безопасности. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов [с миротворцами ОДКБ] в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность отправить дополнительные силы в Алматы и отбить город у террористов», — заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания ОДКБ, которое транслируется на youtube-канале «Хабар-24».

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Нур-Султану потребовалась поддержка для преодоления «террористической угрозы». Ранее политологи предположили, что за протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января, стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Миротворцы будут осуществлять охрану важных государственных и военных объектов, а также содействовать силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

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