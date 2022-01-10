В Алматы впервые после протестов включили интернет

Мобильный интернет в городе по-прежнему недоступен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Алматы в день траура, 10 января, впервые с начала протестов заработал интернет. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий.

Интернет и мобильная связь были отключены в Алматы с 4 января. В отличие от остальных регионов страны в городе не включали интернет даже на временные промежутки. При этом звонки по сотовой связи здесь были доступны, но лишь для местных сим-карт.

«Телефоны не работали: не были доступны звонки и мобильный интернет. Не было возможности зарегистрировать местные сим-карты, поскольку все салоны связи в городе закрыты. Местные жители говорят, что мобильный интернет в городе по-прежнему недоступен. Судя по всему, в городе работает лишь проводной интернет», — сообщил корреспондент.

«Я написал четырем друзьям в Алматы еще 4 января. До сегодняшнего утра сообщения числились даже не доставленными. Двое из них в Facebook только что ответили», — рассказал второй собеседник.

Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Протестующие вышли на улицы с требованием снизить цены на газ для автомобилей. Сразу после погромов и захватов в Алматы президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел на территории страны чрезвычайное положение.

Ранее силовикам удалось освободить от захватчиков центр Алматы: бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Тогда же в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности прибыли первые подразделения российских миротворцев. Токаев обратился за помощью к ОДКБ, чтобы преодолеть «террористическую угрозу». О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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