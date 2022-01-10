Свердловский прокурор остался без нового генеральского звания

Борис Крылов остался без нового чина, как минимум, до лета Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Свердловскому областному прокурору Борису Крылову не присвоят классный чин государственного советника юстиции второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта. Об этом, а также о причинах кадрового решения URA.RU сообщили источники в силовом ведомстве.

«Крылов так и не получил звание, хотя оно соответствует его должности в ведомстве. Ожидали, что новое звание приурочат ко Дню прокуратуры, 12 января», — рассказал собеседник агентства.

Другой собеседник агентства объяснил, что Крылов не получил новое звание, поскольку еще недостаточно долго находится на своем посту. «Борис Александрович находится в должности, которая предполагает звание государственного советника юстиции второго класса, но занимает этот пост менее года. Поэтому повышение классного чина ему можно ожидать только к лету», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Генпрокуратуры РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал указ о присвоении классных чинов работникам прокуратуры. Новые звания получили больше двух десятков чиновников, но среди них нет Крылова. Несмотря на это, работники свердловской прокуратуры ожидали, что Крылов получит новый чин в начале года.

Борис Крылов был назначен прокурором Свердловской области в конце мая. До этого он работал в Новосибирске, где был замначальника региональной прокуратуры.

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