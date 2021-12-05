Мэр Перми сократил зарплаты баскетболистам «Пармы»

БК «Парма» урезали расходы на зарплаты игроков, но увеличили на приобретение экипировки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Баскетбольному клубу «Парма-Париматч» (ранее — БК «Парма») урезали расходы из бюджета Перми, которые пойдут на оплату труда игроков. Об этом говорится в постановление за подписью главы Перми Алексея Демкина. Документ размещен на сайте городской администрации и вступает в силу со дня его опубликования.

«Внести изменения в объем расходов на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд развития пермского баскетбола «Парма» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Перми от 13 октября 2020 г. № 960 (в редакции от 06.09.2021 № 676, от 19.10.2021 № 899)», — сказано в постановлении.

Так, на оплату труда баскетболистов, проживающих в Перми в 2021 году предусмотрено 26,9 млн рублей, а в 2022—2023 годах — по 19,7 млн рублей. Сократились расходы и на оплату труда административно-управленческого персонала баскетбольного клуба — с 11,4 млн рублей в 2021 году до 9,2 — в 2022—2023 годах.

В то же время финансирование по другим статьям расходов существенно выросло. Так, на приобретение экипировки в 2022—2023 годах предусмотрено по 3 млн рублей (в 2021 — 1,8 млн рублей). Более, чем в 2,5 раза увеличивается финансирование на приобретение инвентаря, оборудования, медикаментов, спортивно-медицинских товаров.

Кроме этого, баскетбольному клубу выделено больше денег в предстоящие два года на изготовление видео, полиграфической и рекламной продукции, а также на художественное сопровождение матчей. Общее финансирование клуба останется неизменным — ежегодно город будет выделять «Парме-Париматч» по 80 млн рублей.