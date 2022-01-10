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Тюменцам предлагают зарплату в 200 тысяч без опыта и образования

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, склад, коробки, груз, грузовик, импорт, разгрузка товара, доставка грузов
Сотрудникам предлагается заниматься погрузкой и сборкой товара в Московской области Фото:

Заработную плату от 100 до 200 тысяч рублей предлагают тюменцам, готовым работать разнорабочими в Московской области. Вакансия размещена на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

«На постоянную работу требуются разнорабочие. Вахтовый метод (от 45 до 90 дней), частичная компенсация за первый проезд. Место работы — Московская область. Зарплата — сдельно-премиальная, от 100 до 200 тысяч рублей», — говорится в вакансии, размещенной на сайте дептруда Тюменской области.

Сотрудникам предстоит заниматься погрузкой и разгрузкой товара, а также работать на складе. Компания занимается производством бытовых неэлектрических приборов. Требования к кандидатам минимальны: стаж не нужен, образование — на уровне девяти классов, но приветствуется знание ремесел (что конкретно имеется в виду, в вакансии не поясняется).

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали вакансии, где инвалидам готовы платить по 100 тысяч рублей. Такой доход, в числе прочего, предлагают водителям с ограниченными возможностями здоровья.

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Заработную плату от 100 до 200 тысяч рублей предлагают тюменцам, готовым работать разнорабочими в Московской области. Вакансия размещена на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области. «На постоянную работу требуются разнорабочие. Вахтовый метод (от 45 до 90 дней), частичная компенсация за первый проезд. Место работы — Московская область. Зарплата — сдельно-премиальная, от 100 до 200 тысяч рублей», — говорится в вакансии, размещенной на сайте дептруда Тюменской области. Сотрудникам предстоит заниматься погрузкой и разгрузкой товара, а также работать на складе. Компания занимается производством бытовых неэлектрических приборов. Требования к кандидатам минимальны: стаж не нужен, образование — на уровне девяти классов, но приветствуется знание ремесел (что конкретно имеется в виду, в вакансии не поясняется). Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали вакансии, где инвалидам готовы платить по 100 тысяч рублей. Такой доход, в числе прочего, предлагают водителям с ограниченными возможностями здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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