Специалист Минздрава: «Омикрон» мутирует среди непривитых

10 января 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Оперативная вакцинация не даст «Омикрону» адаптироваться Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Возможность к адаптации и мутации штамм коронавируса «Омикрон» получает за счет непривитого населения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина. «Как заявляют ученые, в частности коллектив академика А.Л. Гинзбурга, вакцины эффективны с точки зрения вероятности заражения „Омикроном“, они серьезно защищают от тяжелого течения и летального исхода. Чем больше доля непривитого населения, тем больше возможности вирусу адаптироваться и мутировать, поэтому важен не только охват, но и скорость этого охвата», — объяснила Оксана Драпкина. По словам специалиста Минздрава, «Омикрон» оказался в разы заразнее, чем дельта-штамм. «Во-первых, при „Омикроне“ заболевают дети, и достаточно немалое количество детей, во-вторых, при нем очень высока контагиозность, то есть шанс заразиться новым штаммом имеет в разы большее количество людей, чем при предыдущих мутациях», — подчеркнула Драпкина. Ранее заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострики заявил о выявлении нового штамма «Дельтакрон». Обнаружен он был на Кипре группой местных ученых. Мутация является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Возможность к адаптации и мутации штамм коронавируса «Омикрон» получает за счет непривитого населения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина. «Как заявляют ученые, в частности коллектив академика А.Л. Гинзбурга, вакцины эффективны с точки зрения вероятности заражения „Омикроном“, они серьезно защищают от тяжелого течения и летального исхода. Чем больше доля непривитого населения, тем больше возможности вирусу адаптироваться и мутировать, поэтому важен не только охват, но и скорость этого охвата», — объяснила Оксана Драпкина. По словам специалиста Минздрава, «Омикрон» оказался в разы заразнее, чем дельта-штамм. «Во-первых, при „Омикроне“ заболевают дети, и достаточно немалое количество детей, во-вторых, при нем очень высока контагиозность, то есть шанс заразиться новым штаммом имеет в разы большее количество людей, чем при предыдущих мутациях», — подчеркнула Драпкина. Ранее заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострики заявил о выявлении нового штамма «Дельтакрон». Обнаружен он был на Кипре группой местных ученых. Мутация является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон».