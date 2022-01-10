Специалист Минздрава: «Омикрон» мутирует среди непривитых

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Оперативная вакцинация не даст «Омикрону» адаптироваться Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Возможность к адаптации и мутации штамм коронавируса «Омикрон» получает за счет непривитого населения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Как заявляют ученые, в частности коллектив академика А.Л. Гинзбурга, вакцины эффективны с точки зрения вероятности заражения „Омикроном“, они серьезно защищают от тяжелого течения и летального исхода. Чем больше доля непривитого населения, тем больше возможности вирусу адаптироваться и мутировать, поэтому важен не только охват, но и скорость этого охвата», — объяснила Оксана Драпкина.

По словам специалиста Минздрава, «Омикрон» оказался в разы заразнее, чем дельта-штамм. «Во-первых, при „Омикроне“ заболевают дети, и достаточно немалое количество детей, во-вторых, при нем очень высока контагиозность, то есть шанс заразиться новым штаммом имеет в разы большее количество людей, чем при предыдущих мутациях», — подчеркнула Драпкина.

Ранее заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострики заявил о выявлении нового штамма «Дельтакрон». Обнаружен он был на Кипре группой местных ученых. Мутация является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон».

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Возможность к адаптации и мутации штамм коронавируса «Омикрон» получает за счет непривитого населения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина. «Как заявляют ученые, в частности коллектив академика А.Л. Гинзбурга, вакцины эффективны с точки зрения вероятности заражения „Омикроном“, они серьезно защищают от тяжелого течения и летального исхода. Чем больше доля непривитого населения, тем больше возможности вирусу адаптироваться и мутировать, поэтому важен не только охват, но и скорость этого охвата», — объяснила Оксана Драпкина. По словам специалиста Минздрава, «Омикрон» оказался в разы заразнее, чем дельта-штамм. «Во-первых, при „Омикроне“ заболевают дети, и достаточно немалое количество детей, во-вторых, при нем очень высока контагиозность, то есть шанс заразиться новым штаммом имеет в разы большее количество людей, чем при предыдущих мутациях», — подчеркнула Драпкина. Ранее заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострики заявил о выявлении нового штамма «Дельтакрон». Обнаружен он был на Кипре группой местных ученых. Мутация является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон».
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