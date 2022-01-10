Актриса Кожевникова: Хабенский учил меня играть глазами, без слов. «Сцена получилась леденящей»

11 января 2022 в 07:09 Размер текста - 17 +

Константин Хабенский научил Марию Кожевникову играть без слов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На съемках фильма о нацистском лагере смерти «Собибор» режиссер и сценарист, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский научил Марию Кожевникову (роль Сельмы, одной из двух выживших в Холокосте) играть очень сложные сцены, передавая все эмоции через выражение глаз и пульсацию вен. Об этом сама актриса рассказала в беседе с URA.RU. «Он научил меня играть венами на шее. В „Собиборе“ была сложная сцена — избиение Хаима (муж Сельмы — прим. URA.RU), когда настолько уничтожают человеческую личность, что я даже не представляла, как такое можно вообще снимать. Костя сказал: „Мы эту сцену будем снимать только через твои глаза. И мне нужно, чтобы на каждом моменте его избиения у тебя на шее пульсировала вена“. И действительно, эта сцена получилась еще более леденящей», — подчеркнула Мария Кожевникова. Актриса добавила, что из Хабенского получился очень хороший режиссер. «Многие знают Константина Хабенского как гениального актера, а я вам хочу сказать, что он и не менее гениальный режиссер. Мне бы хотелось еще с ним поработать. И вообще хочется, чтобы Костя больше снимал, потому что у него есть свое интересное видение. И, безусловно, не так много в нашей профессии мужчин в кадре и мужчин в жизни. Костя очень порядочный, спокойный и в жизни, и в профессии. Я от всей души хочу его поздравить, пожелать крепкого здоровья и счастья, чтобы он засыпал с улыбкой и просыпался с ней. Его Бог поцеловал, поэтому он может за собой вести людей, он благотворительным фондом занимается и сколько всего делает, он Человек с большой буквы», — объяснила Кожевникова. Константину Хабенскому 11 января исполняется 50 лет. Широкую известность актер получил после телесериала «Убойная сила» и дилогии фильмов «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». В 2018 году Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв «Собибор». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На съемках фильма о нацистском лагере смерти «Собибор» режиссер и сценарист, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский научил Марию Кожевникову (роль Сельмы, одной из двух выживших в Холокосте) играть очень сложные сцены, передавая все эмоции через выражение глаз и пульсацию вен. Об этом сама актриса рассказала в беседе с URA.RU. «Он научил меня играть венами на шее. В „Собиборе“ была сложная сцена — избиение Хаима (муж Сельмы — прим. URA.RU), когда настолько уничтожают человеческую личность, что я даже не представляла, как такое можно вообще снимать. Костя сказал: „Мы эту сцену будем снимать только через твои глаза. И мне нужно, чтобы на каждом моменте его избиения у тебя на шее пульсировала вена“. И действительно, эта сцена получилась еще более леденящей», — подчеркнула Мария Кожевникова. Актриса добавила, что из Хабенского получился очень хороший режиссер. «Многие знают Константина Хабенского как гениального актера, а я вам хочу сказать, что он и не менее гениальный режиссер. Мне бы хотелось еще с ним поработать. И вообще хочется, чтобы Костя больше снимал, потому что у него есть свое интересное видение. И, безусловно, не так много в нашей профессии мужчин в кадре и мужчин в жизни. Костя очень порядочный, спокойный и в жизни, и в профессии. Я от всей души хочу его поздравить, пожелать крепкого здоровья и счастья, чтобы он засыпал с улыбкой и просыпался с ней. Его Бог поцеловал, поэтому он может за собой вести людей, он благотворительным фондом занимается и сколько всего делает, он Человек с большой буквы», — объяснила Кожевникова. Константину Хабенскому 11 января исполняется 50 лет. Широкую известность актер получил после телесериала «Убойная сила» и дилогии фильмов «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». В 2018 году Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв «Собибор».