Жириновский призвал заставить Белоруссию войти в состав РФ

11 января 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Жириновский считает, что Белоруссия должна стать частью Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти должны поспешить с присоединением Белоруссии. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «За эти годы в Белоруссии выросло антирусское поколение, [через 10 лет] нам будет тяжелее их заставить согласиться войти в состав России. Им ближе Польша, Литва, Запад. Это новое поколение белорусов», — сказал лидер ЛДПР. Ранее Жириновский назвал три сценария объединения России и Белоруссии: с помощью вхождения одной страны в состав другой, создания конфедерации или реального союзного государства. Также информация о возможном слиянии двух государств появилась после встречи Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Сочи, пишет RT. Позже Лукашенко опроверг, что такая тема обсуждалась. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти должны поспешить с присоединением Белоруссии. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «За эти годы в Белоруссии выросло антирусское поколение, [через 10 лет] нам будет тяжелее их заставить согласиться войти в состав России. Им ближе Польша, Литва, Запад. Это новое поколение белорусов», — сказал лидер ЛДПР. Ранее Жириновский назвал три сценария объединения России и Белоруссии: с помощью вхождения одной страны в состав другой, создания конфедерации или реального союзного государства. Также информация о возможном слиянии двух государств появилась после встречи Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Сочи, пишет RT. Позже Лукашенко опроверг, что такая тема обсуждалась.