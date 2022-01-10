10 января 2022

Жириновский призвал заставить Белоруссию войти в состав РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Жириновский считает, что Белоруссия должна стать частью Россию Фото:

Российские власти должны поспешить с присоединением Белоруссии. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«За эти годы в Белоруссии выросло антирусское поколение, [через 10 лет] нам будет тяжелее их заставить согласиться войти в состав России. Им ближе Польша, Литва, Запад. Это новое поколение белорусов», — сказал лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский назвал три сценария объединения России и Белоруссии: с помощью вхождения одной страны в состав другой, создания конфедерации или реального союзного государства. Также информация о возможном слиянии двух государств появилась после встречи Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Сочи, пишет RT. Позже Лукашенко опроверг, что такая тема обсуждалась.

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Российские власти должны поспешить с присоединением Белоруссии. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «За эти годы в Белоруссии выросло антирусское поколение, [через 10 лет] нам будет тяжелее их заставить согласиться войти в состав России. Им ближе Польша, Литва, Запад. Это новое поколение белорусов», — сказал лидер ЛДПР. Ранее Жириновский назвал три сценария объединения России и Белоруссии: с помощью вхождения одной страны в состав другой, создания конфедерации или реального союзного государства. Также информация о возможном слиянии двух государств появилась после встречи Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Сочи, пишет RT. Позже Лукашенко опроверг, что такая тема обсуждалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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