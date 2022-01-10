На Кубани накажут солдата, давшего пощечину памятнику

11 января 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Против солдата возбудили уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против солдата-срочника, который дал пощечину памятнику. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы РФ. Об этом сообщили в региональном ведомстве Следственного комитета. Ранее в Instagram было опубликовано видео, на котором молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум бойцам спецназа, дает пощечину одной из скульптур, а затем демонстрирует бойцовские захваты. Отмечается, что инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. По предварительным данным, ролик снимал сослуживец молодого человека. «Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 3541 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети „Интернет“, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении. Ранее Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Блогер, находясь на Аллее славы в Москве, помочился на портрет ветерана, снял все на телефон и выложил в интернет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против солдата-срочника, который дал пощечину памятнику. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы РФ. Об этом сообщили в региональном ведомстве Следственного комитета. Ранее в Instagram было опубликовано видео, на котором молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум бойцам спецназа, дает пощечину одной из скульптур, а затем демонстрирует бойцовские захваты. Отмечается, что инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. По предварительным данным, ролик снимал сослуживец молодого человека. «Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 3541 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети „Интернет“, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении. Ранее Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Блогер, находясь на Аллее славы в Москве, помочился на портрет ветерана, снял все на телефон и выложил в интернет.