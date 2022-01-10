Сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) принял решение уехать из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Я принял решение переждать снаружи. <…> Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется», — заявил он. Куда именно намерен уехать, Шендерович не сообщил.
В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведущий и сатирик Виктор Шендерович, а также Марат Гельман — российский коллекционер, галерист и публицист. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ.
Сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) принял решение уехать из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Я принял решение переждать снаружи. <…> Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется», — заявил он. Куда именно намерен уехать, Шендерович не сообщил. В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведущий и сатирик Виктор Шендерович, а также Марат Гельман — российский коллекционер, галерист и публицист. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ.