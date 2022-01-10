Шендерович сбежал из России. «Пережду снаружи»

11 января 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Шендерович уехал из РФ, после того, как его признали иноагентом Фото: Анна Майорова © URA.RU Сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) принял решение уехать из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Я принял решение переждать снаружи. <…> Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется», — заявил он. Куда именно намерен уехать, Шендерович не сообщил. В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведущий и сатирик Виктор Шендерович, а также Марат Гельман — российский коллекционер, галерист и публицист. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) принял решение уехать из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Я принял решение переждать снаружи. <…> Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется», — заявил он. Куда именно намерен уехать, Шендерович не сообщил. В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведущий и сатирик Виктор Шендерович, а также Марат Гельман — российский коллекционер, галерист и публицист. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ.