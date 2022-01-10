10 января 2022

Шендерович сбежал из России. «Пережду снаружи»

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческий вечер Виктора Шендеровича в Ельцин-центре. Екатеринбург, шендерович виктор
Шендерович уехал из РФ, после того, как его признали иноагентом Фото:

Сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) принял решение уехать из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я принял решение переждать снаружи. <…> Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется», — заявил он. Куда именно намерен уехать, Шендерович не сообщил.

В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведущий и сатирик Виктор Шендерович, а также Марат Гельман — российский коллекционер, галерист и публицист. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ.

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Сатирик, телеведущий и общественный деятель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) принял решение уехать из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Я принял решение переждать снаружи. <…> Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется», — заявил он. Куда именно намерен уехать, Шендерович не сообщил. В реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, 30 декабря появилось несколько новых фамилий. В список попали общественный деятель Надежда Толоконникова, телеведущий и сатирик Виктор Шендерович, а также Марат Гельман — российский коллекционер, галерист и публицист. К концу 2021 года в реестре иноагентов значится 111 позиций. Список состоит не только из физических лиц, но и из СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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