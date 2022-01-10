10 января 2022

Экс-генерал НАТО предложил принять Россию в альянс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автомат, армия, военные, солдаты, спецназ
НАТО нужно изменить подход к РФ, чтобы избежать войн, считает Роберт Моод Фото:

Страны Запада должны изменить подход к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного столкновения. С таким заявлением выступил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод.

«Может быть, НАТО и вправду [нужно] больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — написал Моод в статье для норвежского издания Aftenposten.

За 30 лет после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных стран, отметил военный. Генерал в отставке раскритиковал создание демонического образа РФ в фильмах и других элементах искусства. Для налаживания отношений Моод предложил отказаться от стереотипов и вести переговоры по принципу взаимоуважения.

Заседание совета Россия—НАТО запланировано на 12 января. Ранее сообщалось, что США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе, но только в случае согласия Москвы на зеркальные шаги: в частности, отвести войска от территории Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада должны изменить подход к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного столкновения. С таким заявлением выступил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод. «Может быть, НАТО и вправду [нужно] больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — написал Моод в статье для норвежского издания Aftenposten. За 30 лет после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных стран, отметил военный. Генерал в отставке раскритиковал создание демонического образа РФ в фильмах и других элементах искусства. Для налаживания отношений Моод предложил отказаться от стереотипов и вести переговоры по принципу взаимоуважения. Заседание совета Россия—НАТО запланировано на 12 января. Ранее сообщалось, что США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе, но только в случае согласия Москвы на зеркальные шаги: в частности, отвести войска от территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...