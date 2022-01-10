Экс-генерал НАТО предложил принять Россию в альянс

Страны Запада должны изменить подход к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного столкновения. С таким заявлением выступил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод.
«Может быть, НАТО и вправду [нужно] больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — написал Моод в статье для норвежского издания Aftenposten.
За 30 лет после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных стран, отметил военный. Генерал в отставке раскритиковал создание демонического образа РФ в фильмах и других элементах искусства. Для налаживания отношений Моод предложил отказаться от стереотипов и вести переговоры по принципу взаимоуважения.
Страны Запада должны изменить подход к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного столкновения. С таким заявлением выступил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод. «Может быть, НАТО и вправду [нужно] больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — написал Моод в статье для норвежского издания Aftenposten. За 30 лет после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных стран, отметил военный. Генерал в отставке раскритиковал создание демонического образа РФ в фильмах и других элементах искусства. Для налаживания отношений Моод предложил отказаться от стереотипов и вести переговоры по принципу взаимоуважения. Заседание совета Россия—НАТО запланировано на 12 января. Ранее сообщалось, что США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе, но только в случае согласия Москвы на зеркальные шаги: в частности, отвести войска от территории Украины.