Экс-генерал НАТО предложил принять Россию в альянс

11 января 2022 в 07:15 Размер текста - 17 +

НАТО нужно изменить подход к РФ, чтобы избежать войн, считает Роберт Моод Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Страны Запада должны изменить подход к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного столкновения. С таким заявлением выступил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод. «Может быть, НАТО и вправду [нужно] больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — написал Моод в статье для норвежского издания Aftenposten. За 30 лет после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных стран, отметил военный. Генерал в отставке раскритиковал создание демонического образа РФ в фильмах и других элементах искусства. Для налаживания отношений Моод предложил отказаться от стереотипов и вести переговоры по принципу взаимоуважения. Заседание совета Россия—НАТО запланировано на 12 января. Ранее сообщалось, что США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе, но только в случае согласия Москвы на зеркальные шаги: в частности, отвести войска от территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада должны изменить подход к России и дать ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного столкновения. С таким заявлением выступил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод. «Может быть, НАТО и вправду [нужно] больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы придем к еще большим конфликтам и войнам», — написал Моод в статье для норвежского издания Aftenposten. За 30 лет после распада СССР Россию так и не приняли в круг западных стран, отметил военный. Генерал в отставке раскритиковал создание демонического образа РФ в фильмах и других элементах искусства. Для налаживания отношений Моод предложил отказаться от стереотипов и вести переговоры по принципу взаимоуважения. Заседание совета Россия—НАТО запланировано на 12 января. Ранее сообщалось, что США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе, но только в случае согласия Москвы на зеркальные шаги: в частности, отвести войска от территории Украины.