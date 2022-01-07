NBC: США предложат России вместе сокращать число военных в Европе

07 января 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

США могут предложить России вместе сокращать военное присутствие в Европе Фото: Анна Майорова © URA.RU США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе. Предложение может прозвучать на переговорах совета Россия—НАТО 12 января, однако Москве в случае согласия нужно будет пойти на зеркальные шаги. «Администрация [президента США] составляет список вариантов изменения силовых структур в Европе для обсуждения с Россией на переговорах», — сообщил NBC источник в администрации Байдена. Его слова телеканалу подтвердили два бывших сотрудника службы национальной безопасности США, знакомые с планом. США готовы обсуждать подобный сценарий, если Россия согласится на ответные симметричные шаги, подчеркнул чиновник. По его словам, Москва должна будет не только отвести войска от территории Украины, но и выполнить другие условия. По данным сотрудника администрации, обсуждение может коснуться проведения военных учений в Восточной Европе. Кроме того, на переговорах могут обсудить нахождение войск США в Польше и странах Балтии. Вашингтон, по словам источника, хочет, чтобы Москва уведомляла о передвижениях по территории Калининградской области боевых комплексов «Искандер», способных нести ядерное оружие. Переговоры России и НАТО пройдут 12 января. На них будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям взаимной безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс хочет продуктивного диалога и мирных отношений с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США готовы предложить России сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе. Предложение может прозвучать на переговорах совета Россия—НАТО 12 января, однако Москве в случае согласия нужно будет пойти на зеркальные шаги. «Администрация [президента США] составляет список вариантов изменения силовых структур в Европе для обсуждения с Россией на переговорах», — сообщил NBC источник в администрации Байдена. Его слова телеканалу подтвердили два бывших сотрудника службы национальной безопасности США, знакомые с планом. США готовы обсуждать подобный сценарий, если Россия согласится на ответные симметричные шаги, подчеркнул чиновник. По его словам, Москва должна будет не только отвести войска от территории Украины, но и выполнить другие условия. По данным сотрудника администрации, обсуждение может коснуться проведения военных учений в Восточной Европе. Кроме того, на переговорах могут обсудить нахождение войск США в Польше и странах Балтии. Вашингтон, по словам источника, хочет, чтобы Москва уведомляла о передвижениях по территории Калининградской области боевых комплексов «Искандер», способных нести ядерное оружие. Переговоры России и НАТО пройдут 12 января. На них будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям взаимной безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс хочет продуктивного диалога и мирных отношений с Россией.