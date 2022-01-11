Ставки по ипотеке в России превысили 10% годовых

Рост ставок по ипотеке затронет, в основном, вторичный рынок жилья, считает Михаил Матовников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Семь из десяти крупнейших банков повысили ставки по ипотечным кредитам выше 10%. Кредитные организации обосновывают это увеличением ключевой ставки Центробанком РФ и удорожанием стоимости фондирования. В большей степени удорожание ипотеки затронет вторичный рынок жилья.

«Сразу три крупнейших по объему выдачи ипотечных кредитов банка в январе повысили ставки по рыночным программам — на готовое жилье, новостройки и рефинансирование. ВТБ и Росбанк — до 10,3—10,6% и 10,95—11,15% годовых соответственно. Альфа-банк увеличил ставки до 10,09—10,59% годовых. Таким образом, уже в семи из десяти крупнейших ипотечных банков ставки по рыночным программам превысили 10% годовых», — передает «Коммерсант».

В конце 2021 года ипотека подорожала в Россельхозбанке, «Дом.РФ», Совкомбанке и Газпромбанке. В последнем рассматривают новое повышение ставок по ипотеке, но окончательное решение пока не принято. В «Дом.РФ» повышать проценты по займу на жилье не планируют, но «внимательно следят за рынком». Ипотечные ставки ниже 10% годовых пока сохраняются в Сбербанке, банке «ФК Открытие» и Промсвязьбанке.

Повышение процентов по жилищному кредиту банки объясняют увеличением ключевой ставки. При этом крупнейшие кредитные организации еще не отыграли ее рост, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Следовательно, ипотека продолжит дорожать.

По мнению Матовникова, повышение ставок затронет в большей степени вторичный рынок жилья. Первичку можно будет приобрести по льготным программам. Так, по данным АО «Дом.РФ», ставки по госпрограмме под 7% составляют 5,7—6,5% годовых, по программе семейной ипотеки — 4,5—6% годовых, по дальневосточной ипотеке — 0,01—2% годовых. Также крупнейшие заемщики запустили собственные программы субсидирования ипотеки для тех, кто не попадает под льготные программы.

Ранее повышение ключевой ставки до 10,5% предрекла гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. По ее словам, Центробанку РФ придется опять закручивать гайки для борьбы с ростом инфляции. По прогнозу Розенцвет, рост цен достигнет 7,7% в первом квартале. При этом среднегодовая инфляция окажется чуть выше 6%, передает телеканал 360.

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