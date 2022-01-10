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В ХМАО второй день подряд «минируют» одну и ту же школу

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают экстренные службы (фото из архива) Фото:

На электронный адрес управления ФСБ по Тюменской области поступило сообщение о минировании школы №15 в Нижневартовске (ХМАО), на место выехали все экстренные службы, ученики эвакуированы из здания. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сообщение о якобы находящемся на территории учебного заведения взрывном устройстве поступило на электронную почту ФСБ в 9 утра. На место выехали саперы, сотрудники полиции, росгвардии и ФСБ, ученики эвакуированы из здания школы», — говорит источник.

Сотрудники ведомств выезжают в школу второй день подряд. 10 января минирование оказалось ложным, через некоторое время школьники вернулись к занятиям. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. «Мы не можем комментировать происшествие, это зона ответственности ФСБ», — заявили в ведомстве. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.

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На электронный адрес управления ФСБ по Тюменской области поступило сообщение о минировании школы №15 в Нижневартовске (ХМАО), на место выехали все экстренные службы, ученики эвакуированы из здания. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Сообщение о якобы находящемся на территории учебного заведения взрывном устройстве поступило на электронную почту ФСБ в 9 утра. На место выехали саперы, сотрудники полиции, росгвардии и ФСБ, ученики эвакуированы из здания школы», — говорит источник. Сотрудники ведомств выезжают в школу второй день подряд. 10 января минирование оказалось ложным, через некоторое время школьники вернулись к занятиям. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. «Мы не можем комментировать происшествие, это зона ответственности ФСБ», — заявили в ведомстве. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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