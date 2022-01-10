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09 января 2022
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Бывший замглавы Магнитогорска, задержанный ФСБ, останется в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Валерию Измалкову в Правобережном суде Магнитогорска. Челябинская область, измалков валерий
Валерий Измалков пытался обжаловать меру пресечения Фото:

Суд отказался выпускать 11 января из СИЗО бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова, которого ФСБ задержала по обвинению в получении взятки. Об изменении меры пресечения Измалкову ходатайствовал его адвокат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Судом апелляционной инстанции Челябинского областного суда рассмотрена жалоба адвоката в защиту арестованного бывшего замглавы Магнитогорска. Защитник пытался обжаловать меру пресечения, мотивируя тем, что доводы следствия, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, не обоснованы. Жалоба адвоката оставлена судом без удовлетворения, а мера пресечения — без изменения», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В начале декабря 2021 года Правобережный районный суд вынес решение отправить Измалкова в СИЗО на два месяца — до 1 февраля. Следствием было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемый Измалков в 2015—2016 годах получил около 2 млн рублей за выделение земельных участков. Расследованием и сопровождением коррупционного дела занимались сотрудники челябинского УФСБ.

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Суд отказался выпускать 11 января из СИЗО бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова, которого ФСБ задержала по обвинению в получении взятки. Об изменении меры пресечения Измалкову ходатайствовал его адвокат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Судом апелляционной инстанции Челябинского областного суда рассмотрена жалоба адвоката в защиту арестованного бывшего замглавы Магнитогорска. Защитник пытался обжаловать меру пресечения, мотивируя тем, что доводы следствия, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, не обоснованы. Жалоба адвоката оставлена судом без удовлетворения, а мера пресечения — без изменения», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В начале декабря 2021 года Правобережный районный суд вынес решение отправить Измалкова в СИЗО на два месяца — до 1 февраля. Следствием было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, подозреваемый Измалков в 2015—2016 годах получил около 2 млн рублей за выделение земельных участков. Расследованием и сопровождением коррупционного дела занимались сотрудники челябинского УФСБ.
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