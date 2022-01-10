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Курганские власти ищут новых авиаперевозчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, самолет
Заявки от авиаперевозчиков будут принимать до 29 января Фото:

Власти Курганской области объявили отбор авиакомпаний, которые будут выполнять субсидированные рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Департамент экономического развития Курганской области приглашает принять участие в отборе авиаперевозчиков, имеющих право на получение субсидии. <…> Заявки авиаперевозчиков принимаются до 17.00 29 января 2022 года», — указано на сайте и в документах департамента.

Рейсы на маршруте Курган—Санкт-Петербург—Курган будут выполняться с 31 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. На нем запланировано 62 парных рейса. На тот же период запланированы 30 парных рейсов на маршруте Курган—Сочи—Курган.

В начале года власти региона заявляли, что вновь будут запущены субсидируемые рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. 10 января возобновились рейсы из Кургана в Сургут.

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Власти Курганской области объявили отбор авиакомпаний, которые будут выполнять субсидированные рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Департамент экономического развития Курганской области приглашает принять участие в отборе авиаперевозчиков, имеющих право на получение субсидии. <…> Заявки авиаперевозчиков принимаются до 17.00 29 января 2022 года», — указано на сайте и в документах департамента. Рейсы на маршруте Курган—Санкт-Петербург—Курган будут выполняться с 31 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря. На нем запланировано 62 парных рейса. На тот же период запланированы 30 парных рейсов на маршруте Курган—Сочи—Курган. В начале года власти региона заявляли, что вновь будут запущены субсидируемые рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. 10 января возобновились рейсы из Кургана в Сургут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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