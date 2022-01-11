Доктор наук пояснил, сколько раз можно заболеть постковидом

11 января 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Частота возникновения постковидного синдрома зависит от степени поражения органов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Постковидный синдром может возникнуть и при повторных случаях заражения COVID-19, и у вакцинированных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Обострение постковидного синдрома возможно при любых повторных заболеваниях, включая респираторные инфекции. Считается, что возникает он через два-три месяца после острого COVID-19. Развиться постковидный синдром также может и у вакцинированных после заражения коронавирусом. У них начинают включаться аутоиммунные механизмы, которые влекут за собой микротромбозы, которые являются ведущим фактором развития постковидного синдрома», — объяснил Павел Воробьев. В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов подчеркнул, что повторное возникновение постковидного синдрома напрямую зависит от тяжести заболевания COVID-19. «Постковидный синдром зависит не от того, сколько раз человек болел, а от того, насколько тяжелым был острый воспалительный процесс, насколько далеко зашли изменения в сосудах и пострадала микроциркуляция в тканях, прежде всего в легких, мозге и почках, произошли ли атеросклеротические поражения, была ли склонность к тромбообразованию», — добавил он. Поэтому, по словам Тимошилова, если человек тяжело перенес COVID-19, ему необходима комплексная последующая реабилитация. «Тяжелое течение коронавируса требует комплексной реабилитации с психотерапевтической коррекцией когнитивных функций, то есть высшей нервной деятельности, с обследованиями неврологическими и биохимическими», — заявил он. Ранее пульмонологи советовали для облегчения постковидного синдрома отправиться в Крым или на черноморское побережье Кавказа. По принципу санаторно-курортного лечения для закрепления достигнутого эффекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постковидный синдром может возникнуть и при повторных случаях заражения COVID-19, и у вакцинированных. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Обострение постковидного синдрома возможно при любых повторных заболеваниях, включая респираторные инфекции. Считается, что возникает он через два-три месяца после острого COVID-19. Развиться постковидный синдром также может и у вакцинированных после заражения коронавирусом. У них начинают включаться аутоиммунные механизмы, которые влекут за собой микротромбозы, которые являются ведущим фактором развития постковидного синдрома», — объяснил Павел Воробьев. В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов подчеркнул, что повторное возникновение постковидного синдрома напрямую зависит от тяжести заболевания COVID-19. «Постковидный синдром зависит не от того, сколько раз человек болел, а от того, насколько тяжелым был острый воспалительный процесс, насколько далеко зашли изменения в сосудах и пострадала микроциркуляция в тканях, прежде всего в легких, мозге и почках, произошли ли атеросклеротические поражения, была ли склонность к тромбообразованию», — добавил он. Поэтому, по словам Тимошилова, если человек тяжело перенес COVID-19, ему необходима комплексная последующая реабилитация. «Тяжелое течение коронавируса требует комплексной реабилитации с психотерапевтической коррекцией когнитивных функций, то есть высшей нервной деятельности, с обследованиями неврологическими и биохимическими», — заявил он. Ранее пульмонологи советовали для облегчения постковидного синдрома отправиться в Крым или на черноморское побережье Кавказа. По принципу санаторно-курортного лечения для закрепления достигнутого эффекта.