Токаев: у работников бюджетной сферы зарплаты будут расти Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членам правительства, депутатам, акимам (главам местных исполнительных органов государственной власти — прим. ред.). Однако сотрудники силовых структур будут получать больше. Об этом Токаев заявил в ходе выступления в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.

«Заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих (членов правительства и депутатов) вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членам правительства, акимам регионов и депутатам <…> [Нужно] повысить зарплату всем сотрудникам силовых структур», — отметил Токаев, выступая перед парламентом. Заседание транслируется на youtube-канале «Хабар 24».

Токаев отметил, что у представителей властных структур сформировалось искаженное понимание жизни людей. Также он призвал ужесточить в Казахстане ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение их законным требованиям.

Беспорядки в Казахстане разгорелись в начале января. Протесты в Казахстане вспыхнули сразу после Нового года на фоне резкого повышения цен на газ. С 1 января стоимость топлива увеличилась до 120 тенге. По информации СМИ, протесты проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде. Во время митингов в Атырау и других городах прошли столкновения с полицией. Президент республики объявил в стране чрезвычайное положение и обратился за помощью к ОДКБ, которая направила военную миссию в Казахстан. Ранее политологи предположили, что за протестами стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

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