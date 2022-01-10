Для жителей Курганской области изменили тариф на вывоз мусора

В 2022 года курганцы будут платить за вывоз мусора меньше, чем в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тариф за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей Кургана с января 2022 года составит 86,55 рубля с человека в месяц. Это на три рубля меньше, чем было в декабре 2021 года. Для жителей других населенных пунктов региона тариф также снизился, сообщает компания «Чистый город» — региональный оператор по вывозу ТКО.

«С 1 января 2022 года на основании постановления департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области тариф на обращение с ТКО установлен в размере 451 рубль 54 копейки за кубометр. Плата для жителей города Кургана будет составлять 86,55 рубля с человека в месяц, для жителей других населенных пунктов — 79,02 рубля с человека в месяц», — указано в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

В «Чистом городе» объясняют, что эта сумма складывается из двух составляющих: тарифа на услугу регионального оператора и норматива накопления ТКО (2,3 кубометра в год для жителей Кургана и 2,1 кубометра в год для жителей области). С июля 2021 года в регионе действовал тариф на обращение с ТКО в размере 565,61 рубля за кубометр. Жители Кургана платили за вывоз мусора 89,55 рубля, жители других населенных пунктов — 80,13 рубля с человека в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области утвердили предельные единые тарифы на услуги регоператора по обращению с ТКО в 2022 году. В расчете платы за кубометр отходов они оказались на 20% ниже, чем во II полугодии 2021 года. В декабре 2021 года стало известно, что компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку ТКО в Курганской области, снизив цену на торгах почти вдвое. «Теоретически тариф на вывоз мусора для населения может быть снижен», — заявлял URA.RU источник из коммунальной сферы.

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