В Кургане значительно изменили тарифы на мусор

Тариф на услуги ООО «Чистый город» снизится в новом году на 20% при расчете за объем вывезенного мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с отходами на территории Курганской области в 2022 году будут примерно на 20% ниже, чем во II полугодии 2021 года (в расчете платы за куб.м отходов). При расчете за тонну отходов тариф в январе не изменится, а в июле вырастет. Постановление об утверждении новых тарифов опубликовано на сайте областного департамента госрегулирования цен и тарифов.

Согласно документу, в I и II полугодии 2022 года предельный единый тариф на услугу ООО «Чистый город» (региональный оператор по обращению с ТКО) составит 451,54 рубля за куб. м. При этом в I полугодии тариф составит 3640,31 рубля за тонну отходов, а во II полугодии вырастет до 5286,27 рубля за тонну.

Во II полугодии 2021 года предельный тариф на услуги «Чистого города» составлял 565,61 рубля за куб.м и 3640,31 рубля за тонну. «Тарифы, установленные в настоящем постановлении, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года», — говорится в постановлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале прокуратура требовала пересчитать для жителей Курганской области тариф на вывоз мусора. В ведомстве посчитали, что региональный департамент не исключил необоснованные расходы регоператора. В результате во II полугодии власти немного снизили тариф (с 580,87 до 565,61 рубля за куб.м). В декабре стало известно, что компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку ТКО в Курганской области, снизив цену на торгах почти вдвое. «Теоретически тариф на вывоз мусора для населения может быть снижен», — заявлял URA.RU источник из коммунальной сферы.

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