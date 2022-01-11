В Тюмени СК начал проверку из-за детей, обратившихся к Путину

11 января 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Следователи дадут правовую оценку действиям тюменских чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Региональное управление Следственного комитета по Тюменской области инциировало доследственную проверку после публикации материала о несовершеннолетних жителях аварийного дома, обратившихся за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказало о том, что дети записали видеобращение, в котором попросили главу государства решить вопрос с аварийным домом, который разваливается на глазах. «Следственными органами СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей. [В нем они] просят помочь решить проблему с аварийным домом по ул. Карла Маркса, 121, расположенного в городе Тюмени», — сообщается на официальном сайте регионального СК. Как ранее указывало URA.RU, в своем видеообращении юные тюменцы пожаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи и т. д. В городской администрации агентству подтвердили, что зданию официально присвоен статус аварийного и оно не подлежит реконструкции. Поэтому жители дома освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт, а расходы на содержание им начисляют со скидкой в 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Региональное управление Следственного комитета по Тюменской области инциировало доследственную проверку после публикации материала о несовершеннолетних жителях аварийного дома, обратившихся за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказало о том, что дети записали видеобращение, в котором попросили главу государства решить вопрос с аварийным домом, который разваливается на глазах. «Следственными органами СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей. [В нем они] просят помочь решить проблему с аварийным домом по ул. Карла Маркса, 121, расположенного в городе Тюмени», — сообщается на официальном сайте регионального СК. Как ранее указывало URA.RU, в своем видеообращении юные тюменцы пожаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи и т. д. В городской администрации агентству подтвердили, что зданию официально присвоен статус аварийного и оно не подлежит реконструкции. Поэтому жители дома освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт, а расходы на содержание им начисляют со скидкой в 50%.