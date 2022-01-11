В Тюмени СК начал проверку из-за детей, обратившихся к Путину

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Следователи дадут правовую оценку действиям тюменских чиновников Фото:

Региональное управление Следственного комитета по Тюменской области инциировало доследственную проверку после публикации материала о несовершеннолетних жителях аварийного дома, обратившихся за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказало о том, что дети записали видеобращение, в котором попросили главу государства решить вопрос с аварийным домом, который разваливается на глазах.

«Следственными органами СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей. [В нем они] просят помочь решить проблему с аварийным домом по ул. Карла Маркса, 121, расположенного в городе Тюмени», — сообщается на официальном сайте регионального СК.

Как ранее указывало URA.RU, в своем видеообращении юные тюменцы пожаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи и т. д. В городской администрации агентству подтвердили, что зданию официально присвоен статус аварийного и оно не подлежит реконструкции. Поэтому жители дома освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт, а расходы на содержание им начисляют со скидкой в 50%.

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Региональное управление Следственного комитета по Тюменской области инциировало доследственную проверку после публикации материала о несовершеннолетних жителях аварийного дома, обратившихся за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказало о том, что дети записали видеобращение, в котором попросили главу государства решить вопрос с аварийным домом, который разваливается на глазах. «Следственными органами СУ СК РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей. [В нем они] просят помочь решить проблему с аварийным домом по ул. Карла Маркса, 121, расположенного в городе Тюмени», — сообщается на официальном сайте регионального СК. Как ранее указывало URA.RU, в своем видеообращении юные тюменцы пожаловались, что дом, в котором они живут, находится в ужасном состоянии: из него вываливаются кирпичи, отсутствуют батареи и т. д. В городской администрации агентству подтвердили, что зданию официально присвоен статус аварийного и оно не подлежит реконструкции. Поэтому жители дома освобождены от платы за капитальный и текущий ремонт, а расходы на содержание им начисляют со скидкой в 50%.
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