В Латвии задержали подозреваемых в работе на разведку РФ

Двух человек подозревают в работу на российские спецслужбы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Латвийские спецслужбы задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщает агентство LETA. По версии Службы государственной безопасности Латвии и Службы военной разведки и безопасности, подозреваемые передавали Россию информацию об оборонном секторе республики.

«Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности задержала в прошлом году двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении ей не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA. Предполагаемых шпионов задержали в рамках расследования двух уголовных дел. Им обоим присвоен статус подозреваемых.

По версии следствия, задержанные встречались с представителями иностранной разведки на территории России. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В конце декабря 2021 года СГБ Латвии передала в прокуратуру материалы уголовного дела и попросила о возбуждении уголовного преследования.

В июне по подозрению в шпионаже в пользу России задержали представителя латвийского комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Яниса Адамсона. Генеральная прокуратура Латвии обратилась в парламент (сейм) с запросом на арест, обыск и задержание. Кроме того, в рамках дела был задержан неизвестный гражданин России, передает RT.

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