10 января 2022

Екатеринбуржец, стрелявший на Химмаше, устроил истерику в суде. «Вы забыли, что такое война!»

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Избрание меры пресечения Сергею Болкову, который открыл стрельбу из окна жилого дома, в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, болков сергей
Сергей Болков обвинил екатеринбуржцев в беспечности и пообещал революцию в суде (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Екатеринбуржцы, оказавшиеся под обстрелом жителя Химмаша Сергея Болкова 30 мая, пострадали, потому что вели себя неосмотрительно и беспечно. Об этом заявил сам обвиняемый. Его слова из зала Свердловского областного суда передает корреспондент URA.RU.

«[Когда я стрелял] прятаться под машины надо было! Слышат стрельбу — и зачем-то идут гулять, на телефоны снимают! Вы совсем забыли, что такое война!» — прокричал Болков в ярости. Адвокат попытался успокоить его, но арестованный продолжил обвинять потерпевших в неосмотрительности.

«Я устрою мировую революцию — тут, в суде. Мне все равно за 15 лет дадут», — заявил Болков. Он признал вину, но посчитал, что столкнулся с несправедливым отношением общества, отметив, что отслужил в армии 20 лет.

Сергей Болков, будучи пьяным, открыл стрельбу из окна квартиры на Химмаше 30 мая. В результате пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии. Также были повреждены автомобили. Врачи сообщали, что девочка находится в тяжелом состоянии. Она пришла в себя только 5 июня. Болкову вменяют покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Екатеринбуржцы, оказавшиеся под обстрелом жителя Химмаша Сергея Болкова 30 мая, пострадали, потому что вели себя неосмотрительно и беспечно. Об этом заявил сам обвиняемый. Его слова из зала Свердловского областного суда передает корреспондент URA.RU. «[Когда я стрелял] прятаться под машины надо было! Слышат стрельбу — и зачем-то идут гулять, на телефоны снимают! Вы совсем забыли, что такое война!» — прокричал Болков в ярости. Адвокат попытался успокоить его, но арестованный продолжил обвинять потерпевших в неосмотрительности. «Я устрою мировую революцию — тут, в суде. Мне все равно за 15 лет дадут», — заявил Болков. Он признал вину, но посчитал, что столкнулся с несправедливым отношением общества, отметив, что отслужил в армии 20 лет. Сергей Болков, будучи пьяным, открыл стрельбу из окна квартиры на Химмаше 30 мая. В результате пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии. Также были повреждены автомобили. Врачи сообщали, что девочка находится в тяжелом состоянии. Она пришла в себя только 5 июня. Болкову вменяют покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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