Соседи услышали стрельбу и стали бежать, чтобы спрятаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранивший двух человек в Екатеринбурге мужчина воевал в Чечне. Об этом сообщили сотруднику URA.RU соседи, при этом поделившись подробностями инцидента.

«А потом второй раз [стрелял], а потом все чаще и чаще. Потом мы увидели, что люди стали из магазина выходить и прятаться, бежать, прятаться под машины. Потом из одной машины бензин потек — у меня сейчас вся квартира бензином воняет», — рассказала знакомая стрелявшего.

На вопрос, мог ли употреблять мужчина алкогольные напитки долгое время, женщина ответила, что длительное время не видела соседа. «Я его не видела, не могу сказать. Мы только слышали выстрели и как он орал: „Где вы были в девяностые?“ Он же у нас Чечню прошел, вот поэтому, наверное, у него и съехала крыша», — пояснила соседка.

В Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 неизвестный 30 мая открыл огонь по машинам и прохожим. Есть пострадавшие: девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу. Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. В настоящее время бойцы СОБРа пытаются задержать стрелявшего.